Protesty a petice. Na podporu zadrženého novináře se strhla smršť solidarity

MOSKVA/PRAHA Vlnu solidarity vyvolalo v Rusku zadržení infvestigativního novináře, který pracoval na citlivých tématech především ohedně korupce v Moskvě. Ivan Golunov byl obviněn z obchodování s drogami, on sám ale tvrdí, že mu je policisté podstrčili. V poslední době nejde o jediný případ nátlaku na novináře.

Investigativního novináře Ivana Golunova pracujícího pro portál Meduza zadržela dvojice policistů ve čtvrtek v centru Moskvy, když šel na schůzku se svým zdrojem. Přímo u něj a při prohlídce bytu u něj údajně našli kokain a mefedron. On sám to považuje za provokaci a expertizy nepotvrdily, že by v poslední době přišel do styku s drogami. Případ vyvolal značný ohlas, média včetně těch státních upozorňují na fatální chyby policie a pod petici na jeho podporu se podepsalo na 130 000 lidí. Přinejmenším část ruské žurnalistické scény se domnívá, že jde o součást cíleného tlaku na poslední ruská média, která ještě praktikují investigativní novinařinu a nepíší podle not z Kremlu.

Troje hlavní ruské noviny Kommersant, Vedomosti a RBK vyšly ve vzácném záchvěvu solidarity v pondělí se stejným nadpisem na titulní straně: Já/jsme Ivan Golunov.

„Ty nevíš, kdo jsme? Kriminální policie!“ objasnili Golunovovi dva policisté z moskevské protidrogové kriminálky, když ho zatáhli do auta. Advokáta k němu pustili až 16 hodin po zadržení, stejně jako zdravotníky, kteří zjistili oděrky, modřiny a podezření na zlomené žebro z potyčky s policisty. Na stránkách moskevské policie se pak objevilo devět fotografií z domovní prohlídky, které ukazovaly produkci drog v bílých pytlících ve velkém.

„Systematicky navštěvuje cizí země, létá do Rigy i do zemí blízkého zahraničí. Proto vzniklo podezření, že by odtud mohl pašovat drogy určené k prodeji,“ řekl jeden z policistů reportérům pořadu Věsti – děžurnaja časť ve státní televizi, kteří byli „exkluzivně“ přítomní během vyšetřování.

Policie: trošku se to popletlo

Záhy se ale zjistilo, že osm z devíti fotografií na policejním webu, konkrétně ty zobrazující průmyslovou výrobu narkotik, pocházejí z jiného místa. „Trošku se nám to popletlo,“ objasnil policista reportérům státní televize. Až po delší době pak policisté provedli expertizu a zjistili, že Golunov s žádnou drogou nepřišel do styku. On sám a řada jeho kolegů se domnívá, že případ je zmanipulovaný a policie mu drogy podstrčila kvůli jeho žurnalistickým materiálům.



„Myslím, že svými věcmi z minulosti šlápl někomu na kuří oko. Velmi pravděpodobnou verzí jsou články o pohřebním byznysu, do které je zapojen syn ministra vnitra Vladimíra Kolokoltseva,“ řekl LN ruský investigativní novinář Grigorij Pasko. Na podporu Golunova se doslova strhla smršť. Tři význačné deníky, Kommersant, Vedomosti a RBK, vyšly s totožnou první stránkou a velkým nápisem Já, my jsme Ivan Golunov. Pod otevřený dopis za osvobození novináře se podepsalo skoro osm tisíc novinářů a pod petici se stejným požadavkem na 130 000 lidí.

Podstrčení drog či ostrých nábojnic je poměrně častým výstřelkem policistů v zemích bývalého Sovětského svazu a moskevská policie byla tímto jednáním proslulá, hlavně vůči obyvatelům Severního Kavkazu. Tyto metody sloužily hlavně k vymáhání úplatků, k fabrikování trestných činů už méně.

Rozhodovat bude soud a ten výsledky šetření i se všemi přehmaty neshodil ze stolu, ale poslal novináře do domácího vězení (vyšetřovatel i žalobce navrhovali vazbu). U Golunova prý policie nalezla 11 gramů, podle jiných informací pouze 6 gramů drogy, i za toto množství mu ale hrozí 10 až 20 let vězení. „Budeme muset dokázat, že je Ivan nevinný. A to se nám podaří, jen když prokážeme vinu těch, kteří ho prohledávali,“ uvedl právník Pavel Čikov.

Problémy má i Kommersant

Nejednoznačně se k případu postavil Kreml. Podle mluvčího ruského prezidenta Dmitrije Peskova vyvolává případ řadu otázek. „Chyba je možná, všude pracují lidé. Jenže chyby dělají i novináři, když píší různé materiály a to ve velkém množství,“ prohlásil.



Portál Meduza založila před pěti lety bývalá šéfka stránek Lenta.ru Galina Timčenková a má se za to, že mezi sponzory je také exilový magnát Michail Chodorklovskij. Stránky referují o dění v Rusku nikoli v duchu poplatném kremelské linii a raději přestěhovaly své ústředí do lotyšské Rigy.

Do problémů se nedávno dostal i list Kommersant, patřící oligarchovi Ališeru Usmanovovi. Deník, který jiná ruská média často citují jako zdroj informací z pozadí různých skandálů, nejprve opustila skoro celá domácí rubrika poté, co dva členové redakce dostali výpověď kvůli článku o demisi vlivné předsedkyně horní komory ruského parlamentu Valentiny Matvijenkové. Nyní list čelí žalobě z vyzrazení státního tajemství kvůli materiálu o dodávkách ruských stíhaček Egyptu, hrozí mu pokuta.

„Tlak tu byl před Golunovem a bude i po něm. Nahoře jen nikdo nečekal, že to bude mít takový ohlas. V internetových vyhledávačích hledá teď Golunova víc lidí, než Putina,“ řekl LN Pasko.