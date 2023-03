Ve Francii zuří protesty proti důchodové reformě. Policie zatkla už sto lidí

Na pařížském náměstí Svornosti, které se nachází nedaleko sídla dolní komory parlamentu, se sešly tisíce lidí, z nichž někteří stavěli barikády a na náměstí během protestu vypukl požár. Část protestujících se také střetla s policií, která použila i slzný plyn, napsal portál listu Le Monde.

Střety s policií se odehrály také v Lyonu, kde někteří demonstranti pronikli do radnice čtvrtého obvodu, kterou poškodili. Navíc se v budově podle policie pokusili založit požár, což se jim ale kvůli zásahu pořádkových sil nepovedlo.

Zapalování ohňů, ničení květináčů či vysypávání odpadkových košů na zem i další rozbroje jsou hlášeny také ze Štrasburku, kde se k protestu sešlo na 1600 lidí.

Pokojněji se demonstrovalo v dalších městech jako Lille či Bordeaux.

Velké části Francouzů vadí nejen reforma, ale i způsob, jakým se jí snaží prosadit prezident Emmanuel Macron a vláda, která při schvalování změn důchodového systému obešla poslance, protože u nich neměla pro svůj zákon jistou podporu.

Umožnil to článek 49.3 ústavy, díky němuž může vláda přijmout zákon, aniž by o něm Národní shromáždění hlasovalo. Vystavuje se ale možnosti, že poslanci do 24 hodin vyvolají hlasování o nedůvěře vládě. Návrh na něj už část opozice předložila.