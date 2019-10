Protesty proti prezidentovi v Guineji nepřežilo devět lidí

Jednaosmdesátiletý prezident Alpha Condé byl zvolen prezidentem v letech 2010 a 2015. Mandát mu končí příští rok v prosinci, ale letos oznámil, že chce vypsat referendum ve snaze získat možnost usilovat o zvolení znovu.



Opoziční koalice Národní fronta pro obranu ústavy (FNDC) kvůli tomu svolala protesty; její vůdce Abdourahmane Sanoh a dalších pět představitelů opozice už bylo zatčeno a byli obviněni z ohrožení veřejné bezpečnosti a narušení veřejného pořádku. Mluvčí koalice řekl, že protesty budou pokračovat, dokud zatčení nebudou osvobozeni.

Several killed in protests against constitutional change #Conakry #Guinea pic.twitter.com/IQNG9icyAk