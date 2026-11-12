Plameny a rabování. Generální stávka přerostla v Barceloně ve střety s policií

Masové demonstrace za vyšší mzdy a dostupnější bydlení se ve středu večer vyhrotily především nedaleko Katalánského náměstí. Maskovaní lidé tam zakládali malé požáry přímo v ulicích a zapalovali popelnice.
Podle místních médií někteří z nich odpalovali směrem k policistům pyrotechniku a vnikli do několika obchodů. Skupina demonstrantů se údajně pokusila dostat také do prodejny Apple. V centru města byla večer posílena přítomnost policistů, kteří zasahovali v přilbách a s ochrannými štíty.
Střety v Barceloně tak zastínily původní požadavky generální stávky, kterou největší španělské odborové svazy vyhlásily poprvé za 14 let. Protestující požadují především vyšší mzdy a řešení bytové krize, která v posledních letech výrazně zvýšila náklady na život mnoha Španělů.
Protesty se konaly několik týdnů před předčasnými parlamentními volbami, které jsou ve Španělsku naplánovány na 29. listopadu. Bytová krize se stala jedním z hlavních témat předvolební kampaně a demonstranti kritizují za nedostatečné řešení situace vládu i další úrovně státní správy.
Kampaň před volbami odstartovala
Ve čtvrtek oficiálně začala předvolební kampaň. Premiér Pedro Sánchez jakožto šéf Španělské socialistické dělnické strany (PSOE) zahájí kampaň večer v jihošpanělské Seville, kde socialisté zatím nikdy parlamentní volby neprohráli. Poslední průzkumy ale ukazují, že letos to tak být nemusí a že souboj bude těsný.
Lídr největší opoziční formace, pravicové Lidové strany (PP) Alberto Núňez Feijóo ji odstartuje večer v Badaloně u Barcelony. Na Katalánsko připadá podle španělského volebního systému 48 křesel ze 350 v dolní komoře a PP v tomto regionu dosud příliš nebodovala, což se nyní rozhodla zlepšit, píší místní média.
Předvolební průzkumy zatím ukazují na vítězství opoziční PP s asi 31 procenty hlasů před Sánchezovou PSOE, jíž přisuzují nyní 27 procent. Náskok PP se ale od října zmenšil. Třetí by podle průzkumů měla skončit krajně pravicová strana Vox, která by mohla získat až 19 procent hlasů, čímž by zhruba zdvojnásobila počet svých křesel v dolní komoře parlamentu.
Lídr Voxu Santiago Abascal má na programu dva menší mítinky na severu země – v Logroňu a Huesce. Velké oficiální zahájení kampaně chystá Abascal na pátek večer do Madridu na náměstí Kryštofa Kolumba, kde se tradičně konají demonstrace krajní pravice.
Bývalá starostka katalánské metropole Barcelony Ada Colauová, která vede levicovou alianci Široká fronta (Frente Amplio, FA) si pro zahájení kampaně vybrala Madrid. Ve španělské metropoli odstartuje předvolební kampaň i exministryně pro rovnost Irene Monterová, která kandiduje za další levicovou stranu Podemos.
Volební výsledky může ovlivnit také srážka vlaků, která se stala u města Urda 28. října a vyžádala si 69 životů. Opozice a další kritici vlády tvrdí, že vláda dostatečně neinvestovala do železniční infrastruktury a bezpečnostních prvků. Tato nehoda byla už druhou srážkou vysokorychlostních vlaků ve Španělsku v letošním roce – v lednu si v provincii Córdoba srážka dvou vlaků vyžádala 46 obětí. Minulý týden kvůli oběma nehodám podal demisi španělský ministr dopravy Óscar Puente.