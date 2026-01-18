Při protestech v Íránu zemřelo nejméně 5 tisíc lidí. Odhady hovoří až o 20 tisících

Při protivládních protestech v Íránu, které začaly koncem prosince, zemřelo nejméně pět tisíc lidí včetně asi 500 členů bezpečnostních složek, uvedl íránský činitel. Lidskoprávní organizace zatím tento týden uváděly přinejmenším 3 400 obětí.
Protivládní protesty v druhém nejlidnatějším městě Íránu Mašhadu na severovýchodě země. (14. ledna 2026) | foto: Reuters

Íránský úředník, který si nepřál být jmenován, řekl, že nejtěžší střety se odehrály v kurdských oblastech na severozápadě, a účastníky demonstrací označil za teroristy a ozbrojené výtržníky.

Íránské úřady zatím počet obětí protestů oficiálně neuvádějí. Nejvyšší íránský vůdce ajatolláh Alí Chameneí nicméně v sobotu hovořil o několika tisících mrtvých při demonstracích a odpovědnost za ně přičetl americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi.

Lidskoprávní organizace Iran Human Rights (IHR) sídlící v Norsku ve čtvrtek uvedla, že íránské bezpečnostní složky zabily nejméně 3 428 účastníků protestů a tisíce dalších zranily. Dodala ale, že tento počet zahrnuje pouze oběti, které si jí podařilo ověřit, a že neověřené odhady hovoří o pěti tisících až 20 tisících mrtvých.

Server televize Iran International, která má sídlo v Londýně, začátkem tohoto týdne s odvoláním na nejmenované zdroje z vlády a bezpečnostních složek psal o nejméně 12 tisících obětech.

Demonstrace, zprvu ekonomicky motivované, vypukly koncem prosince v Teheránu a brzy se rozšířily do celé země a změnily se v protesty proti autoritářskému teokratickém režimu. Ten proti manifestacím brutálně zasáhl, což spolu s omezením přístupu k internetu zřejmě prozatím protesty výrazně potlačilo, uvedli v pátek někteří experti a nevládní organizace.

Tisíce lidí kvůli manifestacím íránský režim zatkl, podle polooficiální tiskové agentury Tasnim bylo zadrženo na 3 tisíce lidí, podle íránské lidskoprávní organizace Human Rights Activists News Agency (HRANA) bylo zatčeno už více než 24 tisíc osob. IHR počet zatčených v souvislosti s protesty odhadla na 20 tisíc.

