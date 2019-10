Protesty v Katalánsku sílí, do Barcelony míří z pěti měst pochody. Španělská vláda hlásí 170 zraněných demonstrantů

MADRID Při nepokojích v Katalánsku bylo od úterka zraněno 72 španělských a katalánských policistů a zadrženo bylo 51 lidí. Informovala o tom ve středu španělská vláda. Od pondělí, kdy demonstrace po verdiktu soudu nad katalánskými separatistickými politiky vypukly, bylo zraněno také na 170 demonstrantů. Manifestace, které na některých místech přerostly v násilnosti, pokračují i ve středu.

Španělský premiér Pedro Sánchez se ve středu kvůli tomu sejde s lídry opozice. Do Barcelony se vydaly z pěti měst takzvané Pochody svobody, které omezují provoz na silnicích.

Manifestace, do nichž se zapojily desetitisíce lidí, přerostly v úterý večer a v noci v násilnosti zejména v Barceloně a Tarragoně, a to před budovami španělských úřadů. V Barceloně vyrostly večer na několika místech barikády, na nichž radikální skupiny zapalovaly pneumatiky. Ráno začalo odklízení ohořelých popelnic a dalších předmětů, které omezují provoz na některých ulicích v Barceloně.

Do Barcelony se ráno vydaly z pěti měst pochody, do nichž se chystají zapojit desetisíce lidí, na silnice i dálnice vyjely i traktory. Do jednoho z pochodů, který vyrazil z Girony, se podle policie už zapojilo na 10 000 lidí. Pochody, jichž se chystá účastnit i několik členů regionální vlády, mají dělat přestávky a skončit mají v pátek v Barceloně, kde se ten den chystá velká demonstrace. Na pátek také katalánské odbory vyhlásily v regionu stávku.

Násilí radikálních skupin z předchozích dvou dnů kritizovala španělská vláda a opozice, barcelonská starostka Ada Colauová, katalánská vláda i někteří z odsouzených a uvězněných katalánských politiků. Místopředseda regionální vlády Pere Aragonés ze separatistické strany ERC vyzval všechny v ulicích, aby přestali s násilnostmi, a varoval, že Madrid může dočasně převzít autonomii Katalánska, jako to se souhlasem horní komory španělského parlamentu udělala před dvěma lety předchozí španělská vláda. „Nedejme jim jako dárek 155ku,“ uvedl Aragonés s odkazem na příslušný článek ústavy, který převzetí autonomie umožňuje.

Na barcelonském letišti, jehož provoz v pondělí ochromily tisíce demonstrantů, byl v noci na středu podle místních médií klid.

Kvůli situaci v Katalánsku svolal ve středu španělský premiér Pedro Sánchez schůzky s lídry španělské opozice Pablem Casadem, Albertem Riverou a Pablem Iglesiasem. Už v úterý vláda uvedla, že je připravena přijmout „potřebná opatření“, aby skončila „s násilím v ulicích, které chce zničit soužití v Katalánsku“. Uvedla též, že „menšina chce vnutit násilí ulicím katalánských měst“. Pro nezávislost Katalánska, které patří k hospodářsky nejvyspělejším oblastem Španělska, je podle různých průzkumů zhruba polovina z jeho 7,5 milionu obyvatel. Ale i mezi odpůrci nezávislosti se objevují názory, že tresty vězení za uspořádání referenda, ač neústavního, nejsou adekvátní.

Podle deníku La Vanguardia je problém i v tom, že katalánská vláda neměla připravený žádný politický plán, jak na pondělní verdikt reagovat. Vyzvala jen k pokojné masové občanské neposlušnosti. Deník La Vangurdia ve středu napsal, že radikální skupiny svým násilím připravují „terén“ pro drastická opatření Madridu. Tím může být právě i dočasné převzetí autonomie, jemuž se dosud Sánchezova vláda bránila.