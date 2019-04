Proti Trumpovi. Šanci má homosexuální veterán, levicový senátor i Obamův viceprezident

WASHINGTON/PRAHA Kandidátka amerických demokratů se opět rozšíří a tentokrát o muže s největší podporou - bývalého viceprezidenta Joea Bidena. V čele průzkumů jej doplňují senátor Bernie Sanders a starosta Pete Buttigieg. Jeden z nich nejspíš stane proti Donaldu Trumpovi.

Viceprezident Baracka Obamy Joe Biden půjde do prezidentských voleb 2020. Podle zdrojů deníku The Washington Post oznámí svou kandidaturu dnes ve videu na svých stránkách a první volební mítink odstartuje v pondělí v Pittsburghu. Pravděpodobně se tak uzavře seznam všech kandidátů Demokratické strany, kteří budou usilovat o podporu voličské základny ve stranických primárkách.



Joe Biden je politický matador a v současnosti se pohybuje na špičce všech předvolebních průzkumů, jako kandidát, který má největší šanci porazit Donalda Trumpa. A to i přesto, že nominaci Demokratické strany na prezidenta nezískal ani v jednom z případů, kdy se o ní ucházel – v roce 1988 jej porazil Michael Dukakis a roku 2008 získal nominaci Barack Obama, který si Bidena následně zvolil za viceprezidenta.

Tentokrát se však šestasedmdesátiletý Biden bude muset potýkat se změnami v samotné straně, do jejíhož čela se dostávají čím dál více minority, mileniálové, ženy a liberálové, tedy skupiny, ke kterým bývalý viceprezident rozhodně nepatří. I přesto však doufá, že se mu podaří získat podporu lidí, kteří pro něj a Obamu hlasovali v roce 2008. Chce akcentovat liberální pozice a klást důraz na ekonomiku.

Viceprezident Spojených států amerických Joe Biden hovoří na návštěvě Bělehradu.

Biden se však bude musel velmi otáčet, aby získal peníze na volební kampaň. Oproti svým soukmenovcům má totiž značný finanční deficit – senátor z Vermontu Bernie Sanders již získal od svých podporovatelů přes 24 milionů dolarů.

Levicový senátor

Právě tento muž se objevuje v průzkumech na druhém místě za Bidenem a vzhledem k jeho silné voličské základně, kterou získal v roce 2016 během demokratických primárek, kdy bojoval o přízeň Demokratické strany s Hillary Clintonovou.

Sedmasedmdesátiletý Sanders na rozdíl od Bidena představuje v rámci strany nový proud a to proud silně sociálně zaměřený. Již v první prezidentské kampani mluvil o finančně dostupném zdravotním pojištění pro chudé Američany či o bezplatných veřejných univerzitách.

Bernie Sanders nakonec Clintonovou ve volbách podpořil.

Výrazně levicový politik měl velký úspěch především u mladých voličů, a prohlašoval, že jeho plány jsou důležité pro zajištění slušného životního standardu i těch nejchudších skupin Američanů.

Kampaň do nadcházejících prezidentských voleb zahájil vermontský senátor již v únoru a má tak oproti svým protikandidátům značnou výhodu. „V kampani v roce 2016 jsme zahájili politickou revoluci a nyní je čas s revolucí pokročit,“ řekl Sanders ve vermontském rozhlase. Nejvitálnějším kandidátem na prezidenta však rozhodně není. V tom má značnou výhodu třetí nejsilnější kandidát – Pete Buttigieg.

Mladý veterán

Je mu totiž jen sedmatřicet let. A navíc je homosexuál. Právě tyto dva faktory starostu čtvrtého největšího města státu Indiana diskvalifikovaly v očích mnoha Američanů. Přesto se však v průzkumech objevuje na třetím místě oblíbenosti hned za Bidenem a Sandersem.

Pete Buttigieg má totiž za sebou velice zajímavou kariéru. Vystudoval Harvard, patří do takzvané Rhode College. Svou politickou kariéru začal, když mu bylo dvacet devět let a na první pokus se stal starostou South Bend, které nedlouho předtím časopis Newsweek označil jako „umírající město“. Dokonce se ocitlo na žebříčku deseti rozpadajících se měst USA. Buttigieg podle televize CBS změnil město k nepoznání a učinil z něj prosperující oblast. Jakoby to nestačilo, vzal si Buttigieg sedmiměsíční neplacenou dovolenou, aby odcestoval na bojovou frontu jako poručík americké armády do Afghánistánu.

Pete Buttigieg hovoří 7 jazyky.

Minulý týden natvrdo nastartoval svou volební kampaň a stal se tak sedmnáctým kandidátem v boji o podporu Demokratické strany do prezidentských voleb. Od té doby se objevuje na předních stranách magazínů i v živém vysílání řady televizních stanic.

„Je to vaše vůbec první šance volit Američana z Malty, leváka, episkopála (člena Episkopální církve), homosexuálního válečného veterána, starostu a mileniála v jedné osobě,“ uvedl Buttigieg začátkem března v jedné z debat s občany.

Jako by toho nebylo málo, je „starosta Pete“, jak si nechává říkat kvůli složitě vyslovitelnému jménu, koncertním pianistou a mluví sedmi jazyky včetně norštiny, kterou se naučil jen proto, aby mohl číst severské detektivní romány v originále. Pokud by Buttigieg uspěl, stal by se vůbec prvním prezidentem USA, který by byl mladší čtyřiceti let.