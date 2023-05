„Protičínský workshop.“ Summit G7 rozzlobil Peking, státy jej kritizovaly za nulový tlak na Rusko

Od pátku do neděle trvající summit státníků nejvyspělejších ekonomik světa (G7) v japonské Hirošimě vzbudil značný rozruch na čínské straně. Státy G7 (Francie, Itálie, Japonsko, Kanada, Německo, Spojené království a USA) totiž ve společném prohlášení vyjádřily nesouhlas s čínskou zahraniční politikou, což Peking pobouřilo a svou nelibost dává hlasitě najevo.

A co konkrétně v prohlášení stálo? Státy G7 mimo jiné konstatovaly, že by měl Peking „tlačit na Rusko, aby zastavilo svou agresi“ proti Ukrajině. Čína dodnes invazi odmítla odsoudit, mluví o ní pouze jako o krizi a vztahy nadále udržuje s Ruskem i s Ukrajinou.

„Deklarovaná angažovanost, kdy se Čína snaží vystupovat jako neutrální strana a zprostředkovatel mírového řešení, je jen takzvaně na oko. Čína Rusko podporuje. Peking má zájem, aby konflikt pokračoval či aby alespoň nedošlo k úplnému kolapsu ruského režimu a Putin se nadále udržel u moci. Z oslabené pozice Ruska totiž Číňané profitují,“ popsala situaci před časem pro Lidovky.cz odbornice na Čínu Kara Němečková z Asociace pro mezinárodní otázky (AMO).

„Nejsilnější kritika v historii“

Skupina států G7 pak v kritickém světle zmínila třeba i čínské ekonomické tlaky po celém světě, stav lidských práv v zemi či obavy z jejího chování v Jihočínském moři, kde hrozí konflikt s Tchaj-wanem. Ten má vlastní vládu a demokratické zřízení, ale Čína jej považuje za součást svého území. A přestože členové G7 rovněž deklarovali, že jsou „připraveni budovat konstruktivní a stabilní vztahy s Čínou“, dle listu Financial Times prohlášení obsahovalo nejsilnější kritiku Pekingu, s jakou kdy G7 přišla. „G7 stupňuje svoji odpověď na to, co vidí jako rostoucí vojenskou hrozbu a ohrožení ekonomické bezpečnosti ze strany Pekingu,“ napsal deník.

Samotná Čína se proti kritice prakticky ihned vymezila a státem podporovaný list Global Times summit v Hirošimě dokonce označil jako „protičínský workshop“. „USA tvrdě tlačí, aby v západním světě utkaly protičínskou síť,“ doplnil list. Číňané si pak dle agentury Reuters v pondělí na protest předvolali i japonského velvyslance Hidea Tarumiho.

Náměstek čínského ministra zahraničí Sun Wej-tung to vysvětlil slovy, že Japonsko spolupracovalo s ostatními zeměmi G7 s cílem očernit a napadnout Čínu, hrubě zasahovat do jejích vnitřních záležitostí a porušovat základní zásady mezinárodního práva. Postup Tokia podle něj poškozuje svrchovanost, bezpečnost a rozvojové zájmy Číny.

Velvyslanec Turimi zareagoval slovy, že Peking by nejprve měl učinit pozitivní kroky k řešení znepokojivých otázek. Narativ Číny ale podpořil například šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov, který názory G7 označil za protiruské a protičínské s tím, že cílem je omezit vliv jak Číny, tak i Ruska.