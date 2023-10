Tusk vylákal tisíce Poláků do ulic. Varšava před volbami protestuje proti vládě

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Když vidím ty statisíce usměvavých tváří, cítím, že se blíží rozhodující okamžik v dějinách naší země,“ řekl expremiér a bývalý předseda Evropské rady při zahájení pochodu.

Agentura AP uvedla, že tisíce příznivců dorazily na akci autobusy, které pro ně byly zajištěny z celého Polska. Policie kvůli čtyřkilometrovému pochodu uzavřela také některé ulice v centru města.

V průzkumech zaostává

Shromáždění se podle agentury mají konat i v dalších městech. Tusk totiž podle médií čelí nepřátelské a agresivní kampani ze strany vlády. Jeho volební aliance Občanská koalice však v průzkumech o několik procentních bodů zaostává za vládní stranou Právo a spravedlnost.

Přesto podle Tuska existuje šance, že širší opozice, která zahrnuje stranu Levice a centristickou Třetí cestu, v hlasování 15. října zvítězí. Podobný pochod už letos v červnu přilákal davy, které organizátoři odhadli na přibližně půl milionu lidí.

Šestašedesátiletý Tusk, bývalý premiér a někdejší předseda Evropské unie, se do polské politiky vrátil před několika lety. Nyní se snaží zpět získat moc a zvrátit to, co mnozí považují za zhoršení základních práv a vazeb s evropskými partnery během osmileté vlády Práva a spravedlnosti.