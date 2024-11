Panika v Paříži. Bude se opakovat protižidovský pogrom z Amsterdamu a Berlína?

Aktivisté žádají členy pařížské muslimské komunity, aby „neudělali méně, než udělali v Amsterdamu minulý týden“, kde po zápasu Evropské ligy mezi domácím klubem Ajax proti týmu Maccabi Tel Aviv muslimští radikálové vážně zranili zhruba třicet Izraelců.

Nizozemský premiér Dick Schoof, který v minulosti zastával funkci Všeobecné zpravodajské a bezpečností služby (2018-2020) a předtím byl národním koordinátorem pro bezpečnost a boje proti terorismu (2013-2018), akci označil za „nepřijatelné antisemitské útoky“.

Předseda nejsilnější vládní strany v Nizozemsku Geert Wilders, jenž patří mezi největší podporovatele Izraele v Evropské unii, dokonce hovořil o „honu na Židy“. Dodal, že Nizozemsko se stala Gazou Evropy, kde muslimové mávající s palestinskými vlajkami loví Židy. „Tohle nepřipustím“, sliboval Wilders. Tento v Evropě nevídaný incident ostře odsoudil i premiér Benjamin Netanjahu a do Amsterdamu okamžitě vyslal nejen záchrannou misi izraelské armády IDF na pomoc, ale i ministra zahraničí Gideona Saara.

Ve stínu událostí v Amsterdamu se v českých médiích bohužel zapomnělo na podobný incident, který se odehrál rovněž minulý čtvrtek v Berlíně. Po zápase mezi juniorskými týmy TuS Makkabi Berlin a DJK Schwarz-Weiß Neukölln místní muslimové nejdříve antisemitskými pokřiky uráželi hráče židovského klubu a po utkání holemi a noži naháněli i jeho fanoušky, přičemž křičeli heslo „svobodu Palestině“. Události vyvolaly v Německu šok a německá policie zahájila vyšetřování, protože útoky vyhodnotila jako extremistický trestný čin.

Sociálnědemokratická ministryně vnitra berlínského regionu Iris Sprangerová slíbila přísné potrestání pachatelů. „Tyto události dokazují, že antisemitsky motivované násilí a diskriminace z našeho města nezmizela,“ prohlásila v sobotu při příležitosti připomenutí nacistického protižidovského pogromu z 9. listopadu 1938, který bývá označován jako „křišťálová noc“. Německá agentura dpa informovala, že další zápasy týmů klubu TuS Makkabi Berlin už bude hlídat policie.

Ale vraťme se do Paříže, ke se zápas mezi Francií a Izraele bude konat na stadionu, který se nachází v pařížské čtvrti Saint-Denis, kde žije velmi početná muslimská komunita. Bude se opakovat pogrom z Amsterdamu či Berlína? Výzva proíránských radikálů hlásá, že sionističtí fanoušci se chtějí v Paříži cítit dobře, přitom Gaze a Libanonu zabíjí děti, ženy a civilisty. „Vyzýváme muslimskou komunitu a všechny svobodné lidi v Paříži, aby udělali pouze tolik, co předvedli v Amsterdamu. V Paříži jsou také řeky a mnoho úzkých uliček“, stojí v jejich prohlášení. Výzva naráží na to, že útočníci v Amsterdamu nahnali Židy do úzkých uliček a poté, co je zmlátili, naházeli je do vody. Odložení zápasu mezi Francií a Izraelem už začátkem listopadu žádala skupina agresivních protižidovských aktivistů, kteří se vtrhli do centrály Francouzské fotbalové federace.

Francouzský ministr vnitra Bruno Retailleau však trvá na tom, že utkání se přesto uskuteční. „Francie neustoupí, protože by to znamenalo, že nás zastrašily antisemitské a násilné výhružky,“ dodal ministr. O bezpečnost izraelských hráčů a fanoušků se v den zápasu kolem stadionu, kde se vytvoří protiteroristická bezpečnostní zóna, v severní části Paříže a v prostředcích veřejné hromadné dopravy se má starat asi 2500 policistů. Klid uvnitř národního stadionu zajistí až 1600 osob. Na utkání, na který se podle informací médií přijde podívat i prezident Emmanuel Macron, vstupenku koupilo asi 600 izraelských občanů a mnoho Židů žijících ve Francii. Jenže poté, co izraelský ministr kultury a sportu Miki Zohar jim poradil, aby kvůli bezpečnosti raději zůstali doma, mnoho z nich nakonec lístky vrátilo.

Po teroristickém útoku na Izrael 7. října 2023 izraelská fotbalová reprezentace svoje domácí zápasy odehrála a i nadále plánuje hrát v Maďarsku - v Budapešti, v Debrecíně nebo na stadionu klubu Puskás Akadémia ve městě Felcsút. UEFA původně Izraelcům doporučila, aby tyto utkání odehrála v Belgii, ale kvůli obavám z antisemitských incidentů nakonec rozhodli pro bezpečné Maďarsko, které patří mezi největší spojence Židovského státu v Evropské unii.