Prototyp rakety Starship od SpaceX úspěšně vyletěl do více jak 12 kilometrů, při přistání ale explodoval

Ocelová raketa Starship v délce 50 metrů a o průměru devíti metrů odstartovala z texaského kosmodromu Boca Chica, její let trval něco přes šest a půl minuty a neprovázely ho žádné mimořádné události. Mířila do výšky 12,5 kilometru, což je skoro stokrát více než při předchozích pokusech. Nicméně při dopadu ji zachvátily plameny a praskla.



SN8 se podařilo domanévrovat zpět k přistání, ale poté se vyskytl problém s palivovým článkem rakety, jak uvedl Musk prostřednictvím Twitteru. Ten způsobil, že došlo k nouzovému přistání. Během něho se raketa proměnila v ohnivou změť plamenů a dýmu. Mohutný prostředek vyvíjený pro vesmírné cestování naštěstí neměl nikoho živého na palubě.

Společnost SpaceX a Musk se netají tím, že vítají nehody během raných fází vývoje nových technologií určených pro vesmírnou dopravu. Étosem společnosti je rychle se pohybovat vpřed v oblasti výzkumu a poučit se z případných chyb. Jde tedy o opak společnosti NASA, jejíž přístup spočíval v provádění důkladného výzkumu a mnoha pozemních testů předtím, než byla raketa umístěna na odpalovací rampu. Prototyp nové rakety Starship explodoval na testovací rampě v americkém státě Texas již letos v květnu.



Agentura AP uvádí, že Elon Musk se snažil mírnit očekávání provázející tento cvičný test, šance na úspěch odhadoval v poměru 1:3. Nicméně Musk vkládá do projektu Starship velké naděje. Jde prý o budoucnost společnosti SpaceX a Musk doufá, že raketoplán bude používán k vytažení satelitů na oběžnou dráhu Země, k přepravě lidí mezi pozemskými městy závratnou rychlostí a případně pomůže se založením prvního lidského osídlení na Marsu.

„Marse, už jdeme,“ napsal ve čtvrtek navzdory nevydařenému závěru letu.

Thank you, South Texas for your support! This is the gateway to Mars.