Prsten s předstihem upozorní na koronavirus. Chytrou pomůcku otestují v Las Vegas

Las Vegas/Praha V americkém Las Vegas plánují využívat chytrý prsten rozpoznávající přítomnost koronaviru v těle dříve, než se u jedince objeví první příznaky onemocnění. Prsten by měli obdržet všichni zaměstnanci tamního provozovatele kasín a turistických resortů. S vynálezem přišli vývojáři finské společnosti Oura.

Celá tisícovka zaměstnanců společnosti Las Vegas Sands bude nosit prsten, který u by u nich měl detekovat přítomnost onemocnění covid-19 v těle. „Chceme zjistit, jestli to dává smysl, pokud tomu tak bude, využijeme jej ještě více,“ řekl prezident společnosti Rob Goldstein pro Financial Times. Prsten stojí 300 dolarů (zhruba 7 tisíc korun) a do budoucna jím podle Goldsteina může být v závislosti na úspěchu projektu vybaveno všech devět tisíc zaměstnanců.



Výrobcem technologie je finská společnost Oura. Prsten byl původně určený zejména k monitorování spánku. Na rozdíl od Apple Watch nebo fitness náramků společnosti Garmin ale kromě tělesného tlaku či pulsu umí sledovat také teplotu, informují Financial Times.



Prsten proti koronaviru od společnosti Oura.

Podle neurochirurga působícího na institutu v Západní Virginii Ali Rezaie je finská technologie schopná nákazu identifikovat právě na základě tělesných procesů. „Studie ukazují, že dva dny před nástupem jakýchkoli příznaků jste nakažliví a zbavujete se viru. Drobné změny tělesné teploty, spánkového režimu a srdečního rytmu pak umožňují nemoc odhalit dříve, než propukne,“ popsal neurochirug.



Důvěru k technologii má také Ben Smarr, profesor datové vědy na kalifornské univerzitě v San Diegu. Podle něj by její využití v případě, že se osvědčí, mohlo pomoci vytvořit funkční systém včasného varování před nemocí covid-19. Zaměstnanci společnosti se sídlem v Las Vegas totiž při používání prstenu uvidí, jak velké je riziko, že jsou nemocní, přičemž personální oddělení společnosti bude v případě vysokého rizika informováno.

Schopnosti prstenu detekovat onemocnění podle Financial Times objevil finský podnikatel Petri Hollmen. Jeho tělesné údaje vykazovaly pochybné hodnoty, následně ho lékaři pozitivně otestovali na koronavirus, přestože nepociťoval žádné příznaky.