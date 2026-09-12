„Průšvih epických rozměrů.“ Všichni hledají viníka bleskového úspěchu Húsíů v Jemenu

„Húsíové nasadili vše, co měli – vlny stíhaček… spolu s dostupnými balistickými raketami a zbraněmi,“ řekl zpravodajství CNN vysoce postavený jemenský zdroj. Ten také uvedl, že kontaktoval Ústřední velitelství Spojených států (CENTCOM) a dostall ujištění, že USA „situaci pozorně sledují a že saúdská letecká podpora přichází“.
„Ale letecká podpora nikdy nepřišla,“ uvedl zdroj. „A Mocha padla.“
O několik hodin později, v pátek, Húsíové dobyli další klíčový pobřežní objekt, ostrov Perim, v ústí Rudého moře. Ostrov rozděluje místní úžinu na dvě části. Teherán tak fakticky získal kontrolu nad další klíčovou námořní trasou.
Bleskový postup Húsíů po mnoha letech relativního klidu šokoval svou rychlostí – trval 36 hodin. Připravy začaly v minulých měsících uprostřed konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem. Teherán se snaží využít ceny ropy – a jejího dopadu na globální ekonomiku – jako páky.
Íránská faktická kontrola nad Hormuzským průlivem a přebírání dozoru nad průlivem Báb al-Mandab mohou způsobit, že ceny ropy ještě vzrostou. Před americkými listopadovými volbami, takzvanými midterms, je to pro Republikány nepříjemné.
Přestože je úžina Bab al-Mandab vstupní branou námořní trasy do Suezského průplavu, pro globální energetické trhy méně důležitá než Hormuzský průliv, stále se tam přepravuje kromě ropy i mnoho dalšího světového zboží. Průliv nabývá na významu od začátku války s Íránem, jelikož Saúdská Arábie přesměrovala část exportu touto vodní cestou, aby se právě vyhnula Hormuzu.
„(Húsíové) nepotřebují k uzavření Bab al-Mandabu používat moderní zbraně. Stačí použít obyčejné kanóny,“ řekl jemenský činitel Amr al-Bidh, jehož milice v minulosti bojovaly jak proti Húsíům, tak proti silám podporovaným Saúdskou Arábií.
„Je to páka, kterou mají i bez použití moderních zbraní,“ řekl Al-Bidh v rozhovoru pro CNN. „A udrží si ji.“
„Duchové“ v armádě a žádná záložní podpora
Saúdský korunní princ Muhammad bin Salmán ve čtvrtek dvakrát hovořil s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a naléhal na něj, aby zaútočil na Húsíje. Trump to však odmítl.
„Spojené státy se zaměřují na ochranu našich klíčových národních bezpečnostních zájmů – jako je zajištění volné plavby v Rudém moři – a zároveň posilují naše regionální partnery, aby se ujali vedení v řízení a řešení regionálních bezpečnostních výzev,“ uvedl Bílý dům. „Jsme v neustálém dialogu se Saúdskou Arábií a vládou Jemenské republiky ohledně regionální stability.“
Rychlý pád Mochy a slabý či žádný odpor vedly k vzájemnému obviňování a výčitkám. „Tentokrát není selhání na straně Jemenců,“ řekl ve čtvrtek CNN regionální zdroj. „Je to katastrofa, která se odehrála ve (Washingtonu) D.C. a Rijádu.“
Zdroj dodal, že se jednalo o „naprosté selhání politického vedení“ uprostřed prudkých hádek a opožděného rozhodování v Rijádu.
„Včera (saúdskoarabské podpůrné síly) nepodnikly ani jeden letecký úder, ačkoliv se minutu po minutě objevovaly aktuální informace,“ dodal regionální zdroj. „Je to saúdsko-americký průšvih epických rozměrů.“
Ne všichni s tím souhlasí. Muhammad al-Baša, který působil jako poradce americké vlády a soukromého sektoru v otázce rizik plynoucích z Arabského poloostrova, tvrdí, že vina leží také na jemenských vůdcích, jejichž vnitřní rozpory ohrozily obranu.
„Tohle souvisí s hlubším problémem v protihúsíjské koalici,“ řekl zdroj z Washingtonu. „Neexistuje zde žádná politická soudržnost.“
„Myslím, že všichni věděli o tlaku Húsíů na západní pobřeží. Nápisy na zdi byly velmi jasné,“ dodal. „V Jemenu neexistuje jednotné velení a řízení.“
Húsíové dorazili ve čtvrtek do Mochy a zjistili, že jemenské vojenské útvary jsou silně oslabené – jejich složení bylo plné „fiktivních jmen“ pobírajících platy a skutečná síla armády byla jen asi 20 procent toho, co bylo na papíře, řekl CNN západní zdroj.
A situaci zhoršilo to, že Spojené arabské emiráty – kdysi člen koalice vedené Saúdskou Arábií v Jemenu – stáhly v lednu své zbývající síly ze země poté, co je Rijád uprostřed vzájemného sporu vyzval k odchodu. Saúdská Arábie tato vojenská kasárna a základny neobsadila.
„To nedává smysl. Myslím tím, že máte hlavního podporovatele armád v terénu... kteří ve skutečnosti dělají všechnu tuhle práci už 10 let, a najednou je požádáte, aby odešli, a vy to vakuum nezaplníte,“ dodal jemenský zdroj. „Je to jen nedostatek strategie a špatné řízení.“
Pohotovost ano, nasazení ne
Saúdská armáda byla před třemi týdny uvedena do stavu vysoké pohotovosti, ale klíčové letectvo nezmobilizovala. Západní zdroj obeznámený se situací uvedl, že Saúdská Arábie nikdy nenasadila potřebný personál k řízení a řízení bojových letadel v případě vážného útoku.
„Saúdové strčili Jemence pod autobus,“ řekl ve čtvrtek západní zdroj CNN.
Neschopnost bránit Mochu a Perim vzbuzuje otázky i proto, že do Saúdské Arábie odletělo více než 100 amerických vojenských poradců, kteří poskytují království zpravodajské informace a podporu ve vybírání útočných cílů.
Američtí vojenští pracovníci pracují v rámci nově zřízeného velení společných sil, které vzniklo v posledních týdnech v reakci na to, že Írán stupňuje své úsilí o pomoc při útocích Húsíů. Amerických odborníků v Saúdské Arábii je celkově zhruba 200.
Dobytí strategických cílů v Rudém moři dává Húsíům mnohem větší manévrovací prostor a vliv, protože otevírá nová místa, ze kterých mohou Íránem podporovaní rebelové podnikat útoky. Nyní se odhaduje, že se Húsíové přesunou také dál na východ.
Poradce nejvyššího íránského vůdce v pátek označil postup Húsíů na západním pobřeží Jemenu za „jasné vítězství“ a v příspěvku na platformě X napsal, že „americký lid a spojenci Washingtonu platí cenu za hospodářskou krizi a Trumpovy ambice“.