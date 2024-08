Harrisová v boji o Bílý dům těsně vede nad Trumpem, ukázal čerstvý průzkum

Viceprezidentka Kamala Harrisová přijala nominaci do prezidentských voleb. (23. srpna 2024) foto: Reuters

Kamala Harrisová má nad Donaldem Trumpem náskok jednoho procentního bodu a v přímém souboji by nad ním teď zvítězila v poměru 48 ku 47 procentům. Ukázal to průzkum veřejného mínění pro list The Wall Street Journal (WSJ).