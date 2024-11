PŘEHLEDNĚ: Jak se volí americký prezident? Boj Harrisové a Trumpa v datech

Rozložení sil podle států S jistotou republikánské státy (celkem 188 volitelů):

Alabama (9), Aljaška (3), Arkansas (6), Idaho (4), Indiana (11), Iowa (6), Jižní Dakota (3), Jižní Karolína (9), Kansas (6), Kentucky (8), Louisiana (8), Mississippi (6), Missouri (10), Montana (4), Nebraska (4), Ohio (17), Oklahoma (7), Severní Dakota (3) Tennessee (11), Texas (40), Utah (6), Wyoming (3), Západní Virginie (4) Spíše republikánské státy (celkem 31 volitelů):

Florida (30), Maine, 2. kongresový obvod (1) Swing states a státy s minimálními rozdíly (celkem 94 volitelů):

Arizona (11), Georgia (16), Michigan (15), Nebraska, 2. kongresový obvod (1), Nevada (6), Pensylvánie (19), Severní Karolína (16), Wisconsin (10) Spíše demokratické státy (celkem 50 volitelů):

Colorado (10), Minnesota (10), New Hampshire (4), Nové Mexiko (5), Oregon (8), Virginie (13) S jistotou demokratické státy: (celkem 175 volitelů): Connecticut (7), Delaware (3), Washington, D.C. (3), Havaj (4), Illinois (19), Kalifornie (54) Maine (3), Maryland (10), Massachusetts (11), New Jersey (14), New York (28), Rhode Island (4), Vermont (3), Washington (12) Zdroj: CNN