První dáma USA Melania Trump odsoudila násilnosti v Kapitolu, k prezidentově vině na eskalaci se nevyjádřila

WASHINGTON Americká první dáma Melania Trumpová je „zklamaná a sklíčená“ násilnostmi v Kongresu, při nichž zemřelo pět lidí a desítky jich utrpěly zranění. Uvedla to v prvním veřejném vyjádření od středečního incidentu, při němž podporovatelé jejího manžela a prezidenta Donalda Trumpa zaútočili na budovu Kapitolu. První dáma se zároveň ohradila proti těm, kteří podle ní tragické události využívají k šíření „obscénních pomluv, nemístných osobních útoků a nepravdivých a zavádějících obvinění“ o její osobě.

Takového jednání se podle Melanie dopouští „lidé, kteří chtějí být důležití, a kteří mají postranní úmysly“. Neuvedla sice, koho tím má na mysli, podle agentury AP by však tato slova mohla směřovat například ke Stephanii Wolkoffové, někdejší přítelkyni a asistentce první dámy. Ta minulý týden v komentáři obvinila Melanii z toho, že se „spolupodílí na zkáze Ameriky“.



Wolkoffová je rovněž autorkou poměrně nelichotivé knihy o Melanii Trumpové, kvůli níž čelí žalobě ministerstva spravedlnosti. Autorka totiž podle úřadů nezaslala před vydáním knihy kopii americké vládě ke kontrole.

„Nenechte se mýlit, zcela odsuzuji násilnosti, které se odehrály v Kapitolu,“ uvedla dál ve vyjádření Trumpová. Americká média však podotýkají, že se nijak nevyjádřila k tomu, jakou roli hrál v událostech její manžel. Ten své podporovatele krátce před útokem na sídlo Kongresu mimo jiné vyzval, aby „bojovali zuby nehty“ proti výsledku voleb, který považuje za podvodný, ačkoliv se mu to nepodařilo dokázat. Jeho osobní právník Rudy Giuliani, jehož prezident opakovaně chválil, pak demonstrantům řekl, že by se spor o legitimitu voleb měl rozhodnout soubojem.

„Je inspirativní vidět, že v tolika lidech probudila účast ve volbách vášeň a nadšení,“ pokračuje sdělení Trumpové. „Nesmíme ale dovolit, aby se naše vášně proměnily v násilnosti,“ dodala první dáma.

Melania nevydala v čase asi čtyřhodinové okupace sídla zákonodárného sboru žádné prohlášení, které by vyzývalo výtržníky ke klidu. Několikrát to přitom učinila letos na jaře a v létě, když řadou amerických měst otřásaly protesty a nepokoje související s úmrtí černocha George Floyda, který zemřel po tvrdém zákroku bělošského policisty. Podle zdroje serveru CNN z Bílého domu již není první dáma „v myšlenkovém a emocionálním rozpoložení na to, aby se zapojovala“ do dění v zemi.

Ještě v den nepokojů rezignovala na svůj post personální šéfka Trumpové Stephanie Grishamová společně s Annou Cristinou Nicetovou, která měla na starosti organizaci společenských událostí v Bílém domě. Podle médií obě odešly právě ve spojitosti se středečními násilnostmi v Kongresu.