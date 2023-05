Ve Francii burcují proti vládě statisíce, do akce povolali 12 tisíc policistů

V Nantes agresivní část průvodu střílela dělbuchy, strážci zákona se útoku bránili slzným plynem. V Paříži pak ekologičtí aktivisté rozlili barvu před budovou ministerstva spravedlnosti nebo na sídlo nadace Louis Vuitton. Protestovali tím proti takzvané daňové optimalizaci.

Početné demonstrace jsou také v Toulouse, Bordeaux nebo v Marseille. V Paříži se lidé brzy odpoledne teprve scházeli, průvod se zatím nedal do pohybu, píše Le Monde. Policistům budou v Paříži a v Bordeaux s dohledem nad davy pomáhat bezpilotní letouny, justice schválila jejich použití, které umožňuje nový dekret.

Po celé Francii bylo ve 14:00 v ulicích asi 418 000 demonstrantů, zhruba dvakrát více než při největších dubnových protestech proti důchodové reformě, ale méně než v březnu. Na základě vlastních výpočtů vycházejících z policejních údajů to uvedl deník Le Figaro.

Úřady předtím oznámily, že čekají účast až 600 000 lidí, z toho v Paříži až 100 000. Letošní denní rekord je 1,28 milionu demonstrantů.

Krajně pravicová strana Národní sdružení (RN) se letos první máj rozhodla oslavit v Le Havru. Do přístavního města se silným zastoupením dělnické třídy a odborů se jich sjelo asi 1 400. Proti jejich přítomnosti se ve městě konala i protestní demonstrace, píše Le Monde.

Ve stejném městě vystoupil s projevem i bývalý premiér Édouard Philippe, který je dlouhodobě nejoblíbenějším francouzským politikem a někdejším starostou Le Havru. Strana RN má právo se ve městě sejít a vyjadřovat své názory, uvedl podle webu BFM TV Philippe a dodal, že s těmito názory rozhodně nesouhlasí.

„Letošní první máj bude významným milníkem,“ řekla podle agentury Reuters Sophie Binetová, vůdkyně levicové unie CGT. „Neustoupíme, dokud vláda nestáhne důchodovou reformu,“ dodala.

K jejím požadavkům se připojil také šéf reformně zaměřeného odborového svazu CFDT Laurent Berger. Macronova vláda podle něj nenaslouchá požadavkům jednoho z nejmocnějších sociálních hnutí za poslední desetiletí a důchodovou reformu protlačila i přes odpor opozice.

Nový vládní plán důchodové reformy představený v lednu, který schválila francouzská Ústavní rada v polovině dubna, je podle agentury AFP „velmi nepopulární“. Průzkumy naznačují, že většina Francouzů s ním nesouhlasí a považuje reformu za nespravedlivou.

Vláda hranici pro odchod do důchodu posunula o dva roky, tedy z 62 na 64 let. Zároveň prosadila také rychlejší prodloužení doby, po kterou je nutné přispívat do penzijního systému pro vznik nároku na plný důchod.

Ve Francii je kvůli stávce dispečerů prvního května zrušena i řada letů z oblastních i velkých letišť, včetně mezinárodních pařížských.

Demonstrace v dalších zemích

Protesty, které pořádají odbory a také různé další organizace u příležitosti Svátku práce, se pořádají také v dalších zemích. Manifestace jsou plánovány tradičně například v Řecku, Španělsku či v Německu.

Stávkovat se chystají také lidé v Řecku, kde bude částečně ochromena veřejná doprava v Aténách a nevyjedou trajekty a lodě z přístavů. Opět se zastaví i železniční doprava, která v Řecku nefungovala několik týdnů v březnu po srážce vlaků, která si vyžádala 57 obětí. V řadě řeckých měst, včetně Atén a Soluně se konají prvomájové demonstrace.

Až 15 000 lidí očekává policie v pondělí večer v Berlíně na tradiční manifestaci nazvané Revoluční prvomájová demonstrace, na níž v předchozích letech docházelo i k násilnostem radikálů. Během dne se konají v Berlíně a dalších německých městech, například Lipsku či Hamburku, průvody, pořádané odbory, ale také levicovými či pravicovými extremisty.

Jen menší připomínku Svátku práce chystají letos na Kubě, a to kvůli nedostatku paliva, který tuto karibskou zemí trápí několik týdnů. Poprvé od vítězství kubánské revoluce v roce 1959 se tak z ekonomických důvodů neuskuteční masové prvomájové oslavy v Havaně.