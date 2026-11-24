Magyar uvedl, že se v Zakarpatské oblasti sejde také se zástupci maďarské menšiny. V pondělí premiér naznačil, že na Ukrajinu pojede brzy. Ukrajina v říjnu přijala Budapeští dlouho požadovaný zákon, který posiluje jazyková práva maďarské menšiny.
Magyar v pondělí odsoudil ruské útoky, které Zakarpatskou oblast zasáhly minulý týden. Uvedl, že se tam „brzy“ vydá, aby „osobně předal podporu vlasti našim maďarským bratrům“.
Vztahy mezi Ukrajinou a Maďarskem bývaly za Magyarova předchůdce ve funkci Viktora Orbána na bodu mrazu. Orbán, který byl u moci od roku 2010 až do letošního jara, udržoval dobré vztahy s Ruskem navzdory tomu, že ruská armáda od února 2022 proti Ukrajině vede útočnou válku. Sporným bodem byla i maďarská menšina v Zakarpatské oblasti.
Orbán v červenci 2024 navštívil Kyjev a požádal Zelenského, aby zvážil uzavření příměří, které by mohlo urychlit zahájení mírových jednání. Bylo to na začátku maďarského předsednictví v Radě EU. Jen o několik dnů později maďarský premiér odjel do Moskvy, za což ho kritizovalo mnoho politiků v EU. Orbánova vláda také vykreslovala Ukrajinu jako hrozbu pro maďarskou bezpečnost a v politických kampaních financovaných z veřejných peněz Zelenského jako maďarského nepřítele.
Magyar o své cestě na Ukrajinu psal jako o první návštěvě maďarského premiéra v této zemi za posledních 11 let.
Magyarova vláda od svého květnového nástupu k moci udělala v politice vůči Ukrajině obrat. Vyjádřila bránící se zemi solidaritu a označila Rusko za hrozbu pro svoji národní bezpečnost. V pondělí Magyar vyjádřil soucit s „Maďary ze Zakarpatska a se všemi Ukrajinci, kteří již téměř pět let vedou nadlidský boj o samotné přežití,“ píše AP. Nynější maďarská vláda ale nadále odmítá poskytovat Ukrajině zbraně.
Po ohlášení Magyarovy cesty na Ukrajinu Orbánova strana Fidesz, která po prohraných volbách skončila v opozici, premiéra vyzvala, aby „dal jasně najevo, že peníze Maďarů nepůjdou na Ukrajinu, že peníze Maďarů nepůjdou na financování války“. Fidesz také podle agentury MTI chce, aby Magyar jednoznačně řekl, že „Maďarsko stojí na straně míru a neutrality a nepřeje si účastnit rusko-ukrajinské války na jakékoliv straně“. Tato národněkonzervativní strana znovu obvinila Brusel, že jeho zájmem je válka.