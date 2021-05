Obchodní dohoda Britů s Australany je na obzoru. Farmáři z Ostrovů se ale bouří, mají strach z ‚hovězí‘ konkurence

LONDÝN/PRAHA Spojenému království se rýsuje první pobrexitová obchodní dohoda. Tlačí ji ministerský předseda, bouří se však farmáři, kteří se bojí o své živobytí. Britskému skotu se totiž rýsuje nepříjemná konkurence. Vyhlášené hovězí maso z Austrálie, které nyní v Británii podléhá 20procentnímu clu, by totiž v budoucnu mohlo do země proudit zcela bez tarifu.

„Ministerský předseda (Boris Johnson) věří, že bychom měli Austrálii nabídnout stejné podmínky, jaké máme pro Evropskou unii,“ řekl britskému deníku The Times nejmenovaný zdroj obeznámený s vyjednáváními.



To se však nelíbí britským farmářům – roste jim tak totiž nepohodlný konkurent. Nejen že by z australského trhu mohlo přitéct levné hovězí, skopové či cukr – obchodní dohoda by mohla založit nebezpečný precedent pro podobnou liberalizaci obchodu i s ostatními zeměmi. A to už by pro farmáře mohlo být likvidační.

„V zásadě se bavíme o podepsání pomalé smrti britského zemědělství proto, aby si (ministryně zahraničního obchodu) Liz Trussová připsala rychlé politické body,“ uvedl pro britský deník Financial Times jeden z odpůrců dohody.

A farmáři nejsou ve svých obavách sami. Za jejich věc se postavili mocní političtí spojenci jako ministr pro životní prostředí George Eustice či kancléř Lancasterského vévodství (ministr bez portfeje) Michael Gove. Zejména slovo druhého jmenovaného má vzhledem k profesní i osobní blízkosti k premiéru Johnsonovi značnou váhu.

K tomu se připojují obavy o to, jak by dohoda mohla ovlivnit například skotskou otázku. Zemědělství totiž sice představuje pouze jedno procento tamní ekonomiky, pastevectví na vrchovinách je však stěžejním prvkem skotské národní identity – jedním z těch, jež s oblibou využívá nacionalistická strana SNP, která bojuje za nové referendum o skotské nezávislosti.

Globální Británie

Příznivci dohody vyjednané ministryní Trussovou naopak tvrdí, že se jedná o první díl skládačky takzvané globální Británie. Koncept, jenž se zrodil v období brexitu, počítá s rostoucí rolí Spojeného království ve světovém obchodu a jeho stále větší orientací na mimoevropské trhy.

„Tohle je zásadní otázka podstaty globální Británie,“ řekl The Times jeden zdroj ze státní správy, v britském politickém slangu zvané „Whitehall“ – podle jména ulice, na níž sídlí většina ministerstev. „Chceme se chopit výhod nabízených brexitem a uzavřít předběžné obchodní dohody, nebo zvednout (pomyslný) padací most?“ dodal.

Konkrétně otázka Austrálie je velmi citlivá. Vedle Nového Zélandu, Kanady či Japonska, jsou totiž „protinožci“ jedním ze signatářů Transpacifického partnerství (TPP) vyspělých ekonomik, jež zahrnuje nejen země bývalého britského impéria. O členství v tomto exkluzivním klubu se nyní Británie usilovně uchází.

„V současnosti v obchodních podmínkách zvýhodňujeme Evropskou unii, tak proč by naši australští bratranci a sestřenice neměli dostat něco podobného?“ pokračuje zdroj The Times.

Pomyslným vrcholem britské cesty do světa by měla být bezcelní obchodní dohoda se Spojenými státy a jihoamerickým obchodním sdružením Mercosur – Brazílií, Argentinou, Uruguayí a dalšími státy. Právě toho se ovšem britští farmáři děsí ze všeho nejvíc – jmenované země jsou totiž v chovu hovězího dobytka doslova velmocemi.