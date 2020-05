První případ covid-19 se ve Francii objevil již v prosinci. O měsíc dříve, než se dosud myslelo

PAŘÍŽ/PRAHA Koronavir do Evropy přicestoval téměř o měsíc dříve, než se doposud myslelo. Ukázalo se totiž, že pacient jedné z pařížských nemocnic, u něhož lékaři 27. prosince diagnostikovali zápal plic, ve skutečnosti trpěl nemocí covid-19.

Všichni se doposud domnívali, že prvního pacienta s nemocí covid-19 zaznamenali francouzští lékaři 24. ledna letošního roku. Podle primáře nemocnice Avicenne Yvese Cohena je však vše jinak a koronavir se v zemi objevil již prakticky o měsíc dříve.



„Máme případ pozitivního testu na covid-19 z 27. prosince loňského roku,“ uvedl Cohen pro stanici BFMTV. Nemocnice prý zpětně analyzovala 24 pacientů, u nichž lékaři dignostikovali zápal plic a jeden z nich vyšel pozitivně. Pro deník Le Parisien pak tento fakt potvrdil i šéf infekčního oddělení v Avicenne Olivier Bouchaud.

 Le Pr Yves Cohen affirme qu'un patient était atteint du Covid-19 en France dès le 27 décembre pic.twitter.com/xU9IFeD57a — BFMTV (@BFMTV) May 3, 2020

„Znamená to, že virus byl na francouzském území již koncem prosince. Není to znepokojující, protože podle Světové zdravotnické organizace byl v Číně již od počátku prosince. Vzhledem k pravidelným cestám do zahraničí je normální, že se virus objevil takto brzy i ve Francii,“ vysvětlil Bouchard.

„Pacient byl nemocný přibližně 15 dní, nakazil své děti, ale ne ženu,“ popsal pro BFMTV primář Cohen. „Pacient byl znepokojený a nechápal, jak by se mohl nakazit, protože v poslední době nikam necestoval,“ dodal Cohen. Je tedy jasné, že třiačtyřicetiletý muž není pacientem nula.

Manželka nakaženého však pracuje v supermarketu nedaleko letiště Charlese de Gaulla v Paříži a je tedy možné, že se nakazila od některého ze zákazníků, který přicestoval z Číny.

„Přemýšlíme, zda právě pacientova žena nemohla mít jen asymptomatický průběh nemoci a nakazila zbytek rodiny,“ uvedl Cohen.

Ve Francii byly původně diagnostikovány první tři případy 24. ledna. Dva z nakažených byli přímo v epicentru nemoci Wu-chanu a třetí byl člen rodiny jednoho z nakažených. Pozitivní test z pařížské nemocnice by tak mohl poskytnou odpověď na otázku, proč se koronavir šířil rychle, přestože byli pacienti rychle izolováni. Vůbec první případ v Evropě zaznamenali lékaři v Německu mezi 19. a 22. lednem.