Žaloba demokraty zničí, bojů v Íránu nelituji. Víc k volbám chlubící se Trump neřekl

„Nebude jen jedním z největších, ale také jedním z nejkrásnějších tanečních sálů kdekoli na světě,“ řekl Trump novinářům, aniž by nejprve volby zmínil. Hovořil o plánu uložit drony v budově, která podle něj bude výjimečně zabezpečená.
Republikánský prezident následně řekl, že zahájení války nelituje. „Íránu nelze dovolit, aby měl jadernou zbraň,“ zopakoval své odůvodnění rozpoutání konfliktu. Viceprezident Vance nedlouho předtím na sociálních sítích napsal, že Republikánská strana utrpěla volební porážku v důsledku války s Íránem a že to všichni vědí. Trump řekl, že ví, jaký Vance zaujímá ke konfliktu postoj.
K vítězství demokratů americký prezident řekl, že pokud se proti němu opět pokusí vznést ústavní žalobu, zničí je to. Demokraté nyní získají předsednictví ve výborech Senátu a Sněmovny reprezentantů, a tím i možnost předvolávat svědky a vyšetřovat prezidenta a členy jeho administrativy.
Prezident, obklopený stavebními dělníky a technikou, se s nadšením sobě vlastním ponořil do architektonických detailů kolem výstavby nového tanečního sálu. Podrobně popisoval patnáctimetrové stropy, špičkové vybavení nové kuchyně nebo instalaci speciálních skel, která mají budovu chránit před střelami a útoky dronů.
Trump porovnal projekt s Velkou síní lidu v Pekingu, kterou nový sál v Bílém domě údajně velikostně překoná. Na pódiu ho podpořil také ministr vnitra Doug Burgum, který Trumpa bez váhání označil za „největšího stavitele, jaký kdy v čele Spojených států stál“.
Kromě samotného sálu prezident připomněl i další architektonické zásahy své administrativy – od nového heliportu na trávníku Bílého domu přes plánovaný vítězný oblouk až po nedávné úpravy zrcadlového bazénu u Lincolnova památníku.