První v americké historii. V Oregonu rozhodli voliči o dekriminalizaci malého množství drog

OREGON/PRAHA O dekriminalizaci malého množství tvrdých drog rozhodli voliči v americkém státu Oregon. Jde přitom o historický moment, žádný jiný stát v USA dosud k podobnému kroku nepřistoupil.

Schválená dekriminalizace v Oregonu podle britského deníku The Guardian znamená v praxi, že pokud policisté u někoho najdou drogy v povoleném množství, již mu nehrozí odsouzení a přesun do vězení. Držitel drog dostane „pouze“ pokutu do maximální výše sta dolarů (zhruba 2 300 korun) a nastoupí na léčbu. Tu stát hodlá hradit z daní za marihuanu, poslední rok obdržel Oregon totiž touto cestou podle agentury AP přibližně 133 milionů dolarů.

Oregonské „rozvolnění“ se vztahuje například na méně než jeden gram heroinu či extáze, dva gramy kokainu a metamfetaminu, dvanáct gramů psilocybinu a čtyřicet dávek LSD, metadonu nebo oxykodonu. Podle výkonné ředitelky organizace Drug Policy Alliance Kassandry Frederiqueové, která podpořila změnu drogové politiky, jde o důležitý mezník. „Nadešel čas přestat kriminalizovat lidi za užívání drog,“ řekla.

Celkově bylo v Oregonu před volbami pro změny více než 100 odborných organizací, podle nichž je lepší drogově závislé léčit než trestat. „Trestání lidí za užívání drog a závislost je nákladné a nefunguje,“ uvedly podle AP organizace ve společném prohlášení. Proti byli tamní státní zástupci, kteří tvrdili, že obměna pravidel povede ke zvýšení přijatelnosti nebezpečných drog v populaci.

K podobnému konceptu přistoupili už dříve například v Nizozemsku, Švýcarsku nebo Portugalsku. Na možné užitečnosti postupu se minulý rok shodli podle AP také na půdě OSN. Představitelé organizace uvedli, že podobné kroky pomáhají s řešením problematiky přeplněných věznic.