První vakcíny by mohly být schváleny za měsíc, doufá Leyenová. Navrhne postup pro rozvolňování opatření

BRUSEL Evropská komise předloží členským státům Evropské unie návrh na postupné koordinované uvolňování covidových restrikcí, aby se neopakoval příliš rychlý ústup od omezení po první jarní vlně nákazy. Po čtvrteční videokonferenci prezidentů a premiérů zemí EU to řekla šéfka komise Ursula von der Leyenová. Unijní exekutiva podle ní rovněž chce, aby země rozhodly, kteří jejich obyvatelé by měli jako první dostat vakcíny. Ty hodlá Brusel distribuovat všem státům najednou.

První vakcíny by v ideálním případě mohly být schváleny v polovině prosince, neprve jich však bude k dispozici malé množství, dodala von der Leyenová.

Předsedkyně komise hovořila s lídry unijních zemí o dalším postupu v boji s koronavirovou nákazou, s jejíž druhou vlnou se většina evropských států v současnosti potýká. Komise již schválila kontrakty s pěti výrobci vakcín, které by členským zemím měly zajistit více než miliardu dávek očkovací látky. Vakcína vyvinutá společnostmi BioNTech a Pfizer stejně jako ta od firmy Moderna by se podle von der Leyenové mohla „v ideálním případě“ dočkat schválení Evropské agentury pro léčiva (EMA) v polovině prosince.

„Na začátku bude k dispozici malé množství. Velké množství přijde až později,“ upozornila šéfka EK, podle níž distribuce nemusí začít brzy po schválení. Dříve hovořila o tom, že velké objemy bude komise státům rozdělovat zhruba na přelomu zimy a jara.

Komise doporučuje, aby státy stanovily prioritní skupiny obyvatel, které by měly dostat očkování jako první. Podle Bruselu by to mohli být například zdravotníci, lidé z klíčových profesí či lidé v rizikovém věku.

Pozitivní signály

Předseda Evropské rady Charles Michel prohlásil, že přes vážnou situaci jsou vidět „pozitivní signály“ vývoje nákazy. Stejně jako von der Leyenová však apeloval na to, aby země s případným ústupem od omezení nespěchaly.

„Všichni chceme oslavit svátky na konci roku, ale musí to být bezpečné,“ podotkl Michel s odkazem na obvykle rušnou dobu kolem Vánoc. Podle von der Leyenové komise brzy přijde s doporučeními, jak postupovat při rušení restrikcí koordinovaně a rozvážně, aby po druhé vlně brzy nenásledovala třetí.