Kdo chce v posledních dnech držet krok s vývojem na frontě, zdaleka nejlepší šanci má na Twitteru. Ukrajinští uživatelé tam totiž co pár minut postují fotky a videa přímo z fronty, často přímo z bojové akce – teprve od nich to následně přebírají světová média a zařazují do svého vysílání.