Prvomájoví demonstranti v Berlíně zranili čtyři novináře. Protesty svolali levicoví radikálové

Berlín Čtveřice novinářů německé televize ZDF musela být odvezena do nemocnice poté, co je napadla a zranila asi 15členná skupina lidí na demonstraci k 1. máji v Berlíně. Tu svolali levicoví radikálové i přes to, že v německé metropoli stejně jako jinde v zemi platí kvůli šíření koronaviru zákaz shromažďování většího počtu lidí.

Policejní mluvčí Sara Diengová podle agentury DPA řekla, že kvůli útoku na sedmičlennou skupinu novinářů z ZDF bylo zadrženo šest lidí.

Internetový portál týdeníku Focus informuje, že ve čtvrti Kreuzberg se sešly stovky až tisíce lidí, kteří mezi sebou nedodržují doporučované bezpečné odstupy. Když se demonstranti vydali na pochod, policie je zastavila. Už odpoledne strážci pořádku rozpustili na jiném místě ve městě demonstraci odpůrců restriktivních opatření, které úřady zavedly ve snaze zabránit šíření koronaviru. Jedním z nich je i zákaz shromažďování více než dvaceti lidí na jednom místě. Policie v německém hlavním městě před protesty plánovanými na pátek varovala před „Ischglem v Berlíně". Ischgl, známé lyžařské středisko v Rakousku, patřilo mezi nejvýznamnější ohniska nákazy v této alpské zemi.