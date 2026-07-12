Republikánský senátor z Jižní Karolíny zemřel v sobotu večer po krátké a náhlé nemoci, informovala agentura Reuters. Na sociální síti X to uvedl ředitel komunikace jeho kanceláře.
„Rodina senátora Grahama v této chvíli oceňuje modlitby a žádá o respektování soukromí během tohoto nesmírně těžkého období,“ doplnila kancelář.
Server NBC informoval, že američtí záchranáři v sobotu večer vyrazili k případu „srdeční zástavy“ v Grahamově domě na Capitol Hillu.
Dlouholetý politik Graham reprezentoval Jižní Karolínu v Senátu od roku 2003, v současnosti byl předsedou rozpočtového výboru. Ještě předtím, od poloviny 90. let, zasedal ve Sněmovně reprezentantů. Letos chtěl znovu kandidovat v listopadových volbách.
Graham patřil k zastáncům tvrdé linie v zahraniční politice a podporoval americké intervence v zahraničí. Graham měl napjaté vztahy s Donaldem Trumpem na začátku jeho politické kariéry. Podle samotného Trumpa se však později jejich vztahy zlepšily.
„Stali se z nás jedni z nejlepších přátel na světě,“ řekl podle deníku Le Monde nedávno Trump. Média označují Grahama za spojence současného prezidenta.
Graham patřil k podporovatelům Ukrajiny mezi republikány. Ještě v pátek ho v Kyjevě přijal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který mu poděkoval za jeho podporu bránící se země. Podotkl, že se jednalo o desátou návštěvu senátora na Ukrajině. Podle serveru Ukrajinska pravda americký senátor v sobotu navštívil závod na výrobu dronů společnosti SkyFall.
Podle stanice NBC News se však Graham z Ukrajiny vrátil. Podle ní v jeho washingtonském bydlišti v sobotu večer místního času zasahovali záchranáři, kterří „vyrazili k případu srdeční zástavy“.