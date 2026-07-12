Zemřel vlivný americký senátor Lindsey Graham. Bylo mu 71 let

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  8:31aktualizováno  9:04
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Senátor Lindsey Graham při projevu v Rize (28. prosince 2016).

Senátor Lindsey Graham při projevu v Rize (28. prosince 2016). | foto: Reuters

Americký senátor Lindsey Graham hovoří s příznivci íránského exilového prince...
Americký senátor Lindsey Graham hovoří s příznivci íránského exilového prince...
Americký senátor Lindsey Graham hovoří s příznivci íránského exilového prince...
Ukrajinský ministr zahraničí ministr zahraničí Andrij Sybiha, americký senátor...
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Zemřel americký senátor Lindsey Graham, oznámila jeho kancelář. Jednasedmdesátiletý republikán patřil k nejvlivnějším členům Kongresu, a to hlavně v zahraniční politice. V posledních letech podporoval Ukrajinu a její boj proti ruské agresi. V minulosti měl napjaté vztahy s prezidentem Donaldem Trumpem, podle médií však v současnosti amerického prezidenta podporoval.

Republikánský senátor z Jižní Karolíny zemřel v sobotu večer po krátké a náhlé nemoci, informovala agentura Reuters. Na sociální síti X to uvedl ředitel komunikace jeho kanceláře.

„Rodina senátora Grahama v této chvíli oceňuje modlitby a žádá o respektování soukromí během tohoto nesmírně těžkého období,“ doplnila kancelář.

Server NBC informoval, že američtí záchranáři v sobotu večer vyrazili k případu „srdeční zástavy“ v Grahamově domě na Capitol Hillu.

Dlouholetý politik Graham reprezentoval Jižní Karolínu v Senátu od roku 2003, v současnosti byl předsedou rozpočtového výboru. Ještě předtím, od poloviny 90. let, zasedal ve Sněmovně reprezentantů. Letos chtěl znovu kandidovat v listopadových volbách.

Graham patřil k zastáncům tvrdé linie v zahraniční politice a podporoval americké intervence v zahraničí. Graham měl napjaté vztahy s Donaldem Trumpem na začátku jeho politické kariéry. Podle samotného Trumpa se však později jejich vztahy zlepšily.

„Stali se z nás jedni z nejlepších přátel na světě,“ řekl podle deníku Le Monde nedávno Trump. Média označují Grahama za spojence současného prezidenta.

Graham patřil k podporovatelům Ukrajiny mezi republikány. Ještě v pátek ho v Kyjevě přijal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který mu poděkoval za jeho podporu bránící se země. Podotkl, že se jednalo o desátou návštěvu senátora na Ukrajině. Podle serveru Ukrajinska pravda americký senátor v sobotu navštívil závod na výrobu dronů společnosti SkyFall.

Podle stanice NBC News se však Graham z Ukrajiny vrátil. Podle ní v jeho washingtonském bydlišti v sobotu večer místního času zasahovali záchranáři, kterří „vyrazili k případu srdeční zástavy“.

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