Puč v Mali vzbuzuje obavy. Převrat může destabilizovat celý region, uvedl předseda Evropské rady

BAMAKO/PRAHA Skupina armádních důstojníků v noci na středu svrhla maliského prezidenta, parlament je rozpuštěný. Nejsou hlášeny žádné oběti, panuje však strach z chaosu v již tak nestabilním regionu.

„Vzdávám se všech svých funkcí, od tohoto okamžiku. Nechci, aby byla kvůli mému setrvání u moci prolita krev.“ Slova dnes již bývalého prezidenta Mali Ibrahima Keity zazněla ve vysílání maliské státní televize v noci na středu a potvrdila, že pokus o převrat vedený skupinou armádních důstojníků byl úspěšný.

Pro Mali, rozlehlý stát ve vnitrozemí západní Afriky, to není žádná novinka. Od získání nezávislosti na Francii (1960) jde již o několikátý puč; ten poslední proběhl v roce 2012. Od té doby je situace v zemi nestabilní kvůli aktivitě teroristických, převážně islamistických skupin, a také kvůli sporům mezi různými etnickými skupinami soupeřícími – i pod tlakem postupujících klimatických změn – o půdu a pastviny.



Keita byl zvolen podruhé prezidentem v roce 2018; letošní parlamentní volby, v nichž zvítězila Keitova strana Shromáždění pro Mali (RPM), však opozice považuje za zmanipulované a zemi od té doby paralyzovaly masové protesty. Tomu odpovídala i atmosféra v metropoli Bamaku po převzetí moci vojáky: lidé vybíhali do ulic a nadšeně vítali konec neoblíbené hlavy státu.

Houkající auta i rabování

Do středečního večera nebyly z Mali hlášeny v souvislosti s vojenským pučem žádné oběti. Vzpoura, vedená takzvaným Národním výborem pro spásu lidu (CNSP), začala na vojenské základně Kati – stejně jako puč v roce 2012. Vzbouřenci poté zajali prezidenta Keitu v jeho rezidenci v Bamaku a přišli si i pro premiéra Bouboua Cissého.

Zbytek už byl poměrně hladký, neboť žádná část ozbrojených sil se na prezidentovu obranu nepostavila. První hodiny po oznámení převzetí moci sice ulice Bamaka zachvátil chaos, převážně se však nesl v povzneseném duchu. Centrem metropole projížděly kolony houkajících automobilů ověšené jásajícími lidmi.

Reportér agentury Reuters hlásil, že obyvatelé vnikli do opuštěné budovy ministerstva spravedlnosti v Bamaku a na improvizovaných vozících odtamtud odváželi televize, nábytek či klimatizace – to vše jsou v jedné z nejchudších zemí světa nedostatkové komodity. Na sociálních sítích se objevily záběry mladíků, jak skáčou do bazénu u opuštěné rezidence do té doby obývané prezidentovým synem Karimem Keitou.

Mluvčí vzbouřenců Ismaël Wagué ve středu prohlásil, že CNSP nehodlá lpět na moci a že vojáci se zasadí o to, aby v Mali byly „v přiměřeně krátkém čase“ zorganizovány spravedlivé volby. „Jsme tu proto, abychom do země vrátili stabilitu,“ řekl Wagué.

Pučisté: Závazky dodržíme

Navzdory svému nekrvavému charakteru vzbuzuje převrat v Mali v západních státech nemalé obavy. Země je totiž nejdůležitějším členem skupiny G5 Sahel, která ve spolupráci s Francií a dalšími západními státy koordinuje vojenské akce proti teroristickým skupinám v širší oblasti Sahelu. Je tedy otázkou, jak tato spolupráce bude dále vypadat.

Francouzi mají v západní Africe v rámci operace Barkhane rozmístěno přes 5000 vojáků; i tak se však v posledních měsících bezpečnostní situace v pásu zemí od Mauretánie po Čad zhoršila a teroristické útoky tu jsou prakticky na denním pořádku.

Do rozšířené operace Barkhane by se v dohledné době měli zapojit i čeští vojáci. Již v současnosti působí v Mali asi 120 Čechů ve zbrani – aktuálně v rámci výcvikové mise EU v Mali. Podle tiskového oddělení generálního štábu Armády ČR jsou všichni v pořádku.

Vojenský převrat v Mali odsoudila jak OSN, tak Evropská unie či Africká unie, která Mali pozastavila členství. Předseda Evropské rady Charles Michel ve středu prohlásil, že „události v Mali mohou mít destabilizující efekt na celý region“ s tím, že EU očekává brzké uspořádání férových voleb.

Vedení pučistů oznámilo, že Mali pod jejich dočasným vedením hodlá dostát všem mezinárodním závazkům. To se má týkat jak politických aliancí, tak ekonomických vztahů – v zemi mimo jiné řada západních firem těží nerosty, především zlato.