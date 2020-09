Půl milionu žraloků může být zabito kvůli vakcíně na covid. Játra dravce obsahují účinnou látku

Kvůli očekávané výrobě vakcín na koronavirus může být zabito kolem půl milionu žraloků. Jejich játra totiž produkují živočišný olej skvalen, který se při výrobě vakcín používá. Napsal to britský server Sky News. Tato látka se kromě toho už teď přidává do vakcín na chřipku či do kosmetiky.

Skvalen se dává do vakcín proto, aby zvyšoval jejich efektivitu, protože pomáhá vyvolat silnější imunitní reakci. Například britská farmaceutická společnost GlaxoSmithKline podle Sky News přidává látku běžně do vakcíny na chřipku. Firma vyvíjí i vakcínu proti koronaviru, přičemž skvalen využívá i mnoho dalších farmaceutických společností. Jací doopravdy jsou žraloci? Podle vědců se toho od nich můžeme spoustu naučit Nezisková organizace Shark Allies (Spojenci žraloků) podle Sky News tvrdí, že kdyby každý člověk na světě měl dostat dávku vakcíny na koronavirus se skvalenem, bylo by třeba zabít 250 000 žraloků. Jedna dávka ale na tvorbu imunity nestačí, u každého očkování jsou třeba alespoň dvě dávky. Proto by v takovém případě bylo ohroženo půl milionu žraloků. Abychom se tomuto vývoji vyhnuli, vědci začínají pracovat na tom, aby látku získávali jiným způsobem, například její syntetickou verzi z cukrové třtiny. „Získávat něco z divokého zvířete nikdy nebude udržitelné, především pokud jde o predátora, který se rozmnožuje v malém počtu.“ varuje v rozhovoru pro Sky News ředitelka Shark Allies Stefanie Brendlová.

„Nevíme, jak dlouho bude pandemie trvat, a kolik vakcín bude ještě v budoucnu třeba, proto pokud budeme látku dále získávat tímto způsobem, velké množství žraloků by mohlo být každý rok zabíjeno.“ dodává ředitelka. Pleťové i mechanické oleje Vakcíny nejsou jediný důvod, proč jsou žraloci zabíjeni. Skvalen se přidává i do kosmetických produktů, například do pleťových olejů. Svoje využití má také v průmyslové výrobě v mechanických olejích. Shark Allies podle Sky News odhadují, že ročně bývá kvůli skvalenu uloveno okolo tří milionů žraloků. Svět znervózňuje vakcína na covid, skeptičtí k očkováním jsou i Češi. Farmaceutické firmy jsou téměř nežalovatelné Ekologická organizace Oceana upozorňuje, že 50 z 307 druhů žraloků se již dnes nachází v situaci kritického ohrožení. Žralok je predátorem, reprodukuje se v malých počtech, roste pomalu, žije dlouho a má nezastupitelnou pozici v rámci potravního řetězce ekosystému oceánu. Jejich systematické vyvražďování je podle nich z dlouhodobého hlediska neudržitelné. Téměř dvacet tisíc lidí podepsalo petici organizace Shark Allies (Spojenci žraloků) proti užívání látky získávané ze žraloků k vývoji vakcíny na koronavirus. Organizace uvádí, že skvalen ze žraloků není nejefektivnější a může být nahrazen, dále že se užívá především kvůli nízké ceně a mělo by se okamžitě přejít k jinému řešení.