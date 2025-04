Technologicky to vypadalo velice působivě. Mávání, rozhlížení se, pohyby jako opravdoví závodníci. Ale také působivé padání. Jenže na trati to zase tak slavné nebylo.

Dvacítka robotů čínských společností a univerzit se postavila na start pekingského půlmaratonu. V různých tvarech a velikostech. Od 120 až do 180 centimetrů. Někteří měli běžecké boty, jiní závodili „naboso“.

Jedna společnost se dokonce chlubila, že její robot vypadá téměř jako člověk, má ženské rysy, mrká a usmívá se, jak píše agentura Reuters. Na startu roboti nestáli sami, ale v doprovodu těch, kteří je ovládali, navigovali a dobíjeli baterie.

Přestože v loňském roce už humanoidní roboti v Číně závodili, v sobotu to bylo poprvé, co se postavili po bok lidských závodníků. Ale zatímco někteří závod dokončili, další se trápili. Jeden spadl na startovní čáře a trvalo minuty, než vstal a rozběhl se. Další narazil do zábradlí po několika metrech, spadl i jeho navigátor.

Čína doufá, že investice do odvětví jako je robotika, může napomoci hospodářskému růstu. Někteří analytici si ale kladou otázku, zda je účast robotů na podobných závodech spolehlivým ukazatelem jejich průmyslového potenciálu.

Vítězný robot trať dlouhou 21,097 metrů zaběhl v Pekingu v čase 2 hodiny, 40 minut a 42 sekund. Daleko za nejlepšími. Vítězný běžec trať absolvoval za hodinu a dvě minuty.

Pro srovnání pražský půlmaraton před dvěma týdny vyhrál Rodrigue Kwizera z Burundi v čase 58:54. Nejlepšími českými závodníky byli potřetí za sebou Patrik Vebr (1:05:40) a Michaela Čepová (1:15:38).