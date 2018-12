Punkerky Pussy Riot porazily Moskvu. Za ‚Bohorodičko, vyžeň Putina‘ pykat nebudou

ŠTRASBURK/MOSKVA Evropský soud pro lidská práva (ESLP) zamítl odvolání ruské vlády proti rozsudku v případu členek punkové skupiny Pussy Riot. Ty byly v Rusku odsouzeny za výtržnost v hlavním pravoslavném chrámu země. Přímo v moskevské katedrále zpívaly: Bohorodičko, vyžeň Putina.

Rusko bude muset během tří měsíců vyplatit odškodnění: Mariji Aljochinové a Naděždě Tolokonnikovové po 16 000 eurech (asi 415 000 Kč) a Jekatěrině Samucevičové 5000 eur (asi 130 000 Kč), uvedla agentura Interfax. Kromě toho bude Rusko muset zaplatit Pussy Riot ještě 11 760 eur (asi 305.000 Kč) jako úhradu soudních nákladů.

Uvedenými částkami štrasburský soud ohodnotil porušení práv členek Pussy Riot. ESLP letos v červenci rozhodl, že Rusko v kauze porušilo článek 3 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv, který hovoří o zákazu nelidského a ponižujícího zacházení. Soudu vadí podmínky, ve kterých byly ženy převáženy k soudu, a rovněž ponižující zacházení, kterému byly vystaveny v soudní síni. Rusko podle soudu rovněž porušilo článek 5 (právo na svobodu a osobní bezpečnost), článek 6 (právo na spravedlivé řízení) a článek 10 (svoboda projevu). Dívky byly souzeny za výtržnosti a náboženskou nesnášenlivost.

Soud je poslal za mříže



„(Ruský) rozsudek nad členkami Pussy Riot bude muset zrušit nejvyšší soud a bude muset být vyplacena kompenzace ve výši 48 760 eur,“ řekl agentuře TASS právník Pavel Čikov o důsledcích rozhodnutí evropského soudu.

Pět členek Pussy Riot v únoru 2012 uspořádalo v moskevském chrámu Krista Spasitele punkovou modlitbu „Bohorodičko, vyžeň Putina“, aby tak protestovaly proti podpoře církve Vladimiru Putinovi před prezidentskými volbami v březnu 2012. Policie později dopadla tři účastnice, které v srpnu téhož roku moskevský soud poslal na dva roky za mříže. V říjnu odvolací soud změnil Samucevičové trest na podmínku. Aljochinová a Tolokonnikovová vyšly na svobodu v březnu 2014 na amnestii v době, kdy jim do odpykání celého trestu zbývalo čtvrt roku.

Pussy Riot se dostaly i do českého povědomí, a to i zásluhou prezidenta Miloše Zemana, který skupinu několikrát kritizoval. Mimo jiné v rozhlasovém pořadu Hovory z Lán uvedl, že jde o „deviantní dámy, které dělají randál v pravoslavném chrámu a které se pak označují za politické vězeňkyně“. Na adresu členek „pornografické skupiny“ přitom použil vulgární výrazy a zdůraznil, že podle něj spáchaly trestný čin. Členky skupiny na oplátku zkritizovaly Zemana, který se podle nich chová jako „typický patriarchální hlupák“ a který naprosto nechápe, co se v Rusku skutečně děje.