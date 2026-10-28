Trump rovněž podle portálu Kyiv Post prohlásil, že Spojené státy činí značné pokroky v úsilí ukončit válku mezi Ruskem a Ukrajinou. Ruská vojska v únoru 2022 na Putinův rozkaz zahájila invazi na Ukrajinu, čímž Moskva rozpoutala největší ozbrojený konflikt v Evropě od konce druhé světové války.
„Velice brzy bude uspořádáno setkání a myslím, že by se mohlo dosáhnout značného pokroku,“ řekl Trump. „S Ruskem a Ukrajinou máme velký pokrok,“ dodal.
Agentura AFP poznamenala, že Trumpovo nynější oznámení přichází v době, kdy americká vláda zintenzivňuje diplomatické úsilí o ukončení války. Portál Kyiv Post připomenul, že ve Spojených státech se za týden v úterý budou konat kongresové volby. V těch by Trumpovi republikáni mohli ztratit kontrolu nad Sněmovnou reprezentantů i nad Senátem.
Zelenskyj v neděli uvedl, že v listopadu se uskuteční třístranné jednání mezi Ukrajinou, Ruskem a USA, jehož cílem bude obnovit uvázlé mírové rozhovory. Moskva již dříve informovala, že takové jednání na nižší úrovni se plánuje ve Spojených arabských emirátech.
Pokud by však mělo jít o summit hlav států, pak podle Ušakova Kreml považuje Moskvu za nejlogičtější místo pro přímý dialog o ukončení konfliktu, pokud Zelenskyj „chce opravdu mluvit“. Ukrajinský prezident nabízel schůzku s Putinem na okraj summitu G20 v Miami, pokud by tam jeho ruský protějšek letěl.
Ukrajina se pátým rokem brání ruské invazi a Moskva okupuje asi 19 procent ukrajinského území. Trump se od návratu do Bílého domu v lednu 2025 snaží zprostředkovat ukončení války a zahájení mírových jednání. Rusko už dříve opakovaně uvedlo, že jakákoli jednání s Ukrajinou nebudou důvodem k příměří a že speciální vojenská operace, jak Moskva invazi označuje, bude pokračovat.
Zatímco Kyjev s dosavadními návrhy na příměří souhlasil, Moskva zastavení bojů podmiňuje mimo jiné vydáním celého ukrajinského Donbasu včetně území, které dosud ruské síly nedobyly. Ukrajina územní ústupky odmítá a navrhuje zastavit boje na stávající frontě, což zase nechce Rusko.