Kdyby USA kupovaly Grónsko jako Aljašku, stálo by nejvýš miliardu, míní Putin

„Grónsko je rozlohou trošku větší než Aljaška (...) Kdybychom to srovnali s cenou, za jakou si USA pořídily Aljašku, pak by se cena za Grónsko pohybovala někde mezi 200 až 250 miliony dolarů,“ řekl.
„Pokud by se to srovnávalo s tehdejšími cenami zlata, pak tato částka bude vyšší, určitě by se blížila miliardě. Myslím, že i to by USA zvládly,“ dodal podle státní tiskové agentury TASS.
Putin na středeční poradě se svými nejbližšími spolupracovníky z bezpečnostní rady řekl, že se chystá ve čtvrtek s palestinským prezidentem Mahmúdem Abbásem a s vyslanci amerického prezidenta Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem projednat Trumpovo pozvání Ruska do Rady míru a situaci okolo Pásma Gazy, jakož i úsilí Bílého domu o ukončení války na Ukrajině a případný osud ruských aktiv zmrazených v USA.
USA koupily Aljašku od carského Ruska v roce 1867 za 7,2 milionu dolarů, což by podle některých expertů odpovídalo 132 milionům dolarů v současnosti (asi 2,75 miliardy korun). Americký prezident Donald Trump dával v poslední době opakovaně najevo, že chce k USA připojit největší ostrov světa, který je autonomní součástí Dánského království.