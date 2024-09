Znárodnit a předat známým. Boxerský boss Kremlev dostal od Putina síť autosalonů

Po zakladateli firmy a jejím bývalém spolumajiteli Sergeji Petrovovi vyhlásily ruské úřady pátrání ještě v roce 2019. Rolf se stal jednou z největších společností, kterých se zmocnil stát po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu. Na začátku loňského roku požádala generální prokuratura o znárodnění, což podpořil i soud, napsal portál.

Kremlev se podle zdrojů agentury Reuters stal majitelem Rolfu ještě na konci loňského roku, ačkoliv oficiálně to oznámeno nebylo. Firma ani neobjasnila, jak se šéf boxerské asociace stal šéfem prodejen aut. Kremlev v červnovém rozhovoru poskytnutém listu Kommersant tvrdil, že se zajímá o prodej aut a že chce aktiva firmy koupit za tržní cenu.

Kremlev je blízký přítel náčelníka prezidentovy ochranky Alexeje Rubežného. Poznali se v roce 2010, kdy Kremlev vstoupil do prokremelského motorkářského klubu Noční vlci. Dříve se jmenoval Lutfullojev a dvakrát jej odsoudili za vydírání a rvačky. Pak si změnil příjmení, aby ukryl temné stránky svého životopisu.

Kremlev a Rubežnoj podle serveru Projekt společně podnikali se sázkami. Kremlev má podíly ve velkých sázkových kancelářích, které ovládají více než polovinu ruského trhu, a také má pod palcem regulátora hazardních her. Tržby v tomto systému v prvním pololetí loňského roku činily 32 miliard rublů (asi osm miliard Kč), napsaly The Moscow Times.

Společnost Rolf založil Sergej Petrov, který býval poslancem ruského parlamentu. Až do roku 2021 býval součástí žebříčku nejbohatších Rusů. V roce 2019 jej začaly úřady stíhat kvůli podezření, že se dopustil nezákonných měnových operací při vývozu peněz z Ruska. Petrov, žijící v exilu, odmítl, že by se čímkoliv provinil kromě toho, že odmítl podpořit Putinovu anexi Krymu v roce 2014 a účastnil se protivládních demonstrací na přelomu let 2011 a 2012, dodal server.

Petrov žije v Rakousku, Rolf vlastnil prostřednictvím kyperské firmy. Rolf byl jedním z prvních prodejců aut v Rusku po zhroucení Sovětského svazu. Společnost loni hlásila příjmy ve výši 323,8 miliard rublů (asi 79 miliard Kč), napsal Reuters.