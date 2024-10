Putin atomovku na Ukrajinu shodit chtěl, bál se ale odvety USA, tvrdí kniha

Podle agentury AP Woodward využil svých zdrojů v nejvyšších patrech americké politiky. „Prezident Vladimir Putin vážně zvažoval použití jaderných zbraní, aby se vyhnul velkým ztrátám na bojišti,“ píše novinář, který stál za aférou Watergate, ve své nejnovější knize.

O záměrech ruského nejvyššího vedení se prý dozvěděly Spojené státy, které o vysoké pravděpodobnosti útoku přesvědčila i situace na bojišti, kde se Ukrajina dokázala navzdory Putinovým představám úspěšně bránit.

Prezident Joe Biden tak podle tvrzení novináře pověřil americké tajné služby, které vyhodnotily možnost odpálení ruských atomových zbraní na 50 procent, předtím se pravděpodobnost pohybovala okolo deseti až patnácti procent. Bidenův nejbližší bezpečnostní poradce Jake Sullivan kvůli tomu navázal přímý kontakt s Rusy a prý jim vyřídil, že „Spojené státy jsou připravené útok opětovat.“

Zatímco na nejužší okruh Vladimira Putina tlačil Sullivan, tak k vedení ruské armády promluvil americký ministr obrany Lloyd Austin. Ten zkontaktoval přímo tehdejšího velitele ruské armády Sergeje Šojgua.

„Víme, že uvažujete o použití taktických jaderných zbraní na Ukrajině,“ řekl Austin podle Woodwarda Šojguovi. „Jakékoli použití jaderných zbraní v jakémkoli měřítku proti komukoli by Spojené státy a svět považovaly za událost, co navždy změní naší epochu. Neexistuje žádný rozsah jaderných zbraní, které bychom mohli přehlédnout nebo které by svět mohl přehlédnout,“ dodal na adresu ruského plánu americký ministr.

Austin také podle AP řekl svému ruskému protějšku, že po případném útoku by bylo Rusko v takové izolaci, že by byla ohrožena i jeho samotná podstata.

Woodward o Trumpovi: Je horší než Nixon

Novinář Woodward ve své knize i odhaluje vztah Donalda Trumpa s Putinem, kdy prohlásí, že si spolu několikrát přátelsky telefonovali. „Nikomu to neříkej, protože lidé se budou zlobit na tebe, ne na mě,“ varoval prý Putin Trumpa, když mu tehdejší americký prezident posílal covid testy. Právě zuřila pandemie koronaviru a nejen těchto testů byl nedostatek. Svět nebyl připraven na virus z čínského Wu-chanu a chyběly roušky, vakcíny, léky i lůžka v nemocnicích a státy se předháněly v jejich shánění.

V této atmosféře Trump z dobré vůle poslal Putinovi balík testů – nikoliv pro Rusy, ale pro jeho osobní potřebu, píše proslulý novinář Woodward v nové knize Válka (War). Šéf Kremlu, který je známý svým chorobným strachem o své zdraví a bezpečí, se v době pandemie zcela izoloval od svého okolí a veškeré návštěvy se musely opakovaně testovat, než mohly předstoupit. I na to se Trumpovy testy mohly hodit.

Reportér listu The Washington Post (WP) v knize dále píše, že extrémně dobré vztahy mezi ruským a americkým prezidentem přetrvaly až do současnosti. Tvrdí, že si dnešní prezidentský kandidát Trump s Putinem od opuštění Bílého domu na počátku roku 2021 možná až sedmkrát volal.

Například zkraje letošního roku Trump podle Woodwardových zdrojů vykázal z místnosti ve floridském sídle Mar-a-Lago svého asistenta, aby si s ruským diktátorem mohl soukromě pohovořit, cituje WP výňatek z knihy a dodává, že na základě získaných informací Woodward došel k závěru, že je Trump ještě horší než Richard Nixon.