Putin si přeje Trumpovo vítězství, i když tvrdí opak. Klid zbraní odmítá

„Skutečnost, že pan Trump jako prezidentský kandidát říká, že je připraven a ochoten zastavit válku na Ukrajině, bereme zcela vážně,“ řekl Putin. Dodal, že je „klíčovou otázkou“, co Trumpovy návrhy obsahují. „Ale nepochybuji o tom, že to myslí vážně, a to podporujeme,“ uvedl na na tiskové konferenci v Astaně.

Bývalý šéf Bílého domu Trump, který bude s největší pravděpodobností kandidátem republikánů v listopadových prezidentských volbách, opakovaně prohlásil, že by válku na Ukrajině dokázal ukončit „během 24 hodin“. Nikdy však nespecifikoval, jak by to toho dosáhl, připomíná ruskojazyčný servis BBC.

List The Washington Post v dubnu uváděl s odvoláním na exprezidentovy spolupracovníky, že Trump v soukromí navrhoval, aby Kyjev výměnou za mír nechal Rusku okupovaný poloostrov Krym a také území Donbasu.

Putin na tiskové konferenci také řekl, že Rusko nehodlá vyhlásit klid zbraní v bojích na Ukrajině, protože Kyjev by toho mohl využít. „Nepřítel by toto příměří využil ke zlepšení své situace,“ uvedl šéf Kremlu. Moskva podle něho příměří nevyhlásí, dokud Kyjev neudělá takové kroky, které jsou nezvratné a pro Rusko přijatelné. Jaké kroky by to měly být, však neupřesnil.

Putin nedávno řekl, že Rusko by invazi na Ukrajinu ukončilo, pokud by Kyjev upustil od svých ambicí vstoupit do NATO a postoupil Rusku čtyři ukrajinské oblasti, na které si Moskva dělá nárok a jejichž části okupuje. Ukrajina takové požadavky jednoznačně odmítá.

Biden je lepší kandidát, deklaruje Putin

Podle Putina není konstruktivní dialog mezi Moskvou a Washingtonem během vyhrocené americké prezidentské kampaně možný. Uvedl, že Rusko počká na na výsledek amerických voleb a uvidí, co udělá nové vedení.

Šéf Kremlu zopakoval své dřívější tvrzení, že Biden by byl v čele USA pro Rusko lepší. V únoru řekl, že současný šéf Bílého domu je zkušenější a předvídatelnější než jeho předchůdce. Putin trvá na tom, že na preferencích Moskvy nic nezměnila ani katastrofální prezidentská debata, po které se začaly množit z demokratického tábora výzvy k Bidenově odstoupení z prezidentského zápasu.

„Nic se nezměnilo,“ řekl podle agentury Reuters Putin. Uvedl, že z debaty viděl jen „fragmenty“, protože měl dost jiných věcí k práci.

Po uskutečnění debaty mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov prohlásil, že jde o vnitřní americkou záležitost a Rusko má spoustu jiných, naléhavých záležitostí, které musí Putin sledovat. „Nemůžete očekávat, že si ruský prezident nastaví budík, probudí se za úsvitu a bude sledovat debatu ve Spojených státech,“ řekl Peskov.

Portál The Moscow Times s odvoláním na své zdroje z ruských vládních kruhů nicméně uvádí, že v Kremlu přivítali výsledek debaty s oslavami. Navzdory veřejným prohlášením totiž touží po tom, aby volby vyhrál Trump zpochybňující klíčovou americkou vojenskou pomoc, a ne Biden, který je pevným zastáncem Kyjeva v boji proti ruské invazi.

„Kreml Trumpovi fandí a má z výsledku debaty radost,“ řekl portálu člověk blízký prezidentské administrativě. „Moskva vidí příznivé vyhlídky ve scénáři příchodu Trumpa a nové republikánské administrativy do Bílého domu,“ řekl též nejmenovaný vládní úředník.

Podle výše postaveného činitele Kremlu Putin si nedělal legraci, když prohlásil, že podporuje Bidena. „Snažil se záměrně poškodit současného amerického prezidenta, protože si uvědomuje, jakým způsobem by taková ‚podpora‘ byla ve Státech vnímána, zejména v současné atmosféře.“

Podle činitele z ruského ministerstva zahraničí se Rusko snaží vzbudit dojem , že jej americké prezidentské volby nezajímají. „V našich veřejných prohlášeních se snažíme zdůraznit, že volby v USA nejsou pro Rusko důležité. Naším úkolem je bagatelizovat význam amerických voleb,“ uvedl. Za zavřenými dveřmi je však Kreml, ruské ministerstvo zahraničí i ruské zpravodajské služby pečlivě sledují a analyzují.

V ruských vládních kruzích ale zaznívá ale i skepse z možných přínosů, která by přinesla výměna na nejvyšší politické pozici USA. Podle některých si Kreml od Trumpa slibuje víc, než může reálně přinést.

Pro Moskvu je nevýhodné, že republikánský kandidát vykazuje vysokou toleranci k riziku eskalace a větší ochotu k silovým řešením, podotýká zástupce ředitele Centra komplexních evropských a mezinárodních studií na Vysoké škole ekonomické v Moskvě Dmitrij Suslov. „V podmínkách hybridní války je spolehlivější protějšek typu Bidena, který je méně ochotný k eskalaci.“