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Putin by během voleb na Ukrajině zastavil útoky na jeden den, řekl Kreml

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  14:35aktualizováno  14:35
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Ruský prezident Vladimir Putin na vojenské základně Čebarkul v Čeljabinské...

Ruský prezident Vladimir Putin na vojenské základně Čebarkul v Čeljabinské oblasti (2. října 2026) | foto: Alexander KazakovReuters

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Pokud se na Ukrajině budou konat volby, je ruský prezident Vladimir Putin připraven na jeden den zastavit útoky, řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v neděli navrhoval, aby příměří za účelem uspořádání voleb trvalo 60 dní.

„Prezident už o tom mluvil, ale teď mohu jeho jménem říct, že jestli v Kyjevě opravdu chtějí uspořádat volby, tak je prezident jako vrchní velitel připraven dát pokyn v den voleb na Ukrajinu neútočit. Právě v den voleb. To je důležitý dovětek,“ uvedl Peskov.

Americký prezident Donald Trump v sobotu prohlásil, že je na čase, aby Ukrajinci měli nového prezidenta. Zelenskyj na to reagoval vyjádřením, že je na Ukrajincích, aby si zvolili svého lídra, a uvedl, že volby budou možné, pokud Rusko poskytne 60 dní klidu zbraní.

Zároveň poznamenal, že Kyjev je připraven zastavit útoky na ruské ropné rafinerie, pokud Moskva přestane útočit na ukrajinskou energetickou infrastrukturu.

Ukrajina od února 2022 vzdoruje ruské invazi, jejíž součástí jsou i každodenní útoky drony, střelami či raketami po celé zemi. Kvůli válečnému režimu země volby nepořádá.

Válka na Ukrajině

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