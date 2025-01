Dejme do mauzolea místo Lenina vás, navrhuje „císaři“ Putinovi jeho ideolog

15:07

Z mauzolea vůdce ruských bolševiků Vladimíra Iljiče Lenina by se mohl stát památník ruského prezidenta Vladimira Putina. Navrhuje to ultranacionalistický ruský filozof Alexandr Dugin. Podle něj by Rusové na Putinovy ostatky stály fronty. Putina nazval imperátorem neboli císařem Ruska.