„Máme dostatek sil a prostředků, abychom to, co bylo zahájeno v roce 2022, dovedli do logického konce s výsledkem, který Rusko požaduje,“ řekl Putin.

Rusko možné příměří podmiňuje mimo jiné tím, že získá čtyři částečně okupované oblasti na východě Ukrajiny a poloostrov Krym, který anektovalo. Anexi ostatní státy neuznávají a Moskva nekontroluje celé území, které si oficiálně nárokuje.

Plnohodnotnou invazi na Ukrajinu zahájilo Rusko na Putinův rozkaz 24. února 2022. Začal tím největší vojenský konflikt v Evropě od konce druhé světové války. Putin tehdy mimo jiné řekl, že Rusko bude usilovat o „demilitarizaci a denacifikaci“ Ukrajiny.

Druhý z těchto cílů je obvykle chápán jako požadavek na změnu režimu. Státní tisková agentura RIA Novosti nicméně v dubnu 2022 uvedla, že „denacifikace bude nevyhnutelně také deukrajinizací“ a „Ukrajina jasně nemůže být zachována jako název plně denacifikovaného státního útvaru“.

Americký prezident Donald Trump se od svého návratu do Bílého domu letos v lednu snaží obě strany přimět k zastavení bojů. Ukrajina už dříve souhlasila s americkým návrhem na příměří, a to bez podmínek. Naopak Rusko se zatím jasně nevyjádřilo, ale hovoří o tom, že je myšlence nakloněno. Spojené státy mezitím pohrozily, že pokud se cesta k příměří neotevře, snahy zprostředkovat mír zanechají.