Putin je připraven jednat s Macronem, prohlásil mluvčí Kremlu Peskov

Ruský prezident Vladimir Putin je připraven na jednání s prezidentem Francie Emmanuelem Macronem, pokud bude oboustranná vůle. Podle agentur Reuters a AFP to v neděli uvedl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Macron podle AFP v pátek během summitu Evropské unie řekl, že bude opět užitečné s Putinem mluvit.
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov (25. září 2025)

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov (25. září 2025) | foto: Profimedia.cz

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po boku francouzského prezidenta...
Vladimir Putin a Donald Trump na summitu na Aljašce (15. srpna 2025)
Vladimir Putin a Donald Trump na summitu na Aljašce (15. srpna 2025)
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, americký zmocněnec Steve Witkoff a...
„Pokud bude společná politická vůle, pak to může být vnímáno jen pozitivně,“ citovala Peskova ruská agentura RIA Novosti. Velká většina evropských lídrů se od vpádu ruských vojsk na Ukrajinu v únoru 2022 jakýmkoli jednáním s Putinem vyhýbá.

Macron však v pátek po nočním jednání o využití zmrazených ruských aktiv na pomoc Ukrajině uvedl, že by dialog s ruským vůdcem mohl být užitečný. Jsou tu totiž lidé, kteří s ním mluví, řekl Macron v narážce na amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho vyjednávací tým.

Pokud k tomu Evropa nebude ochotna, bude mít vše pouze zprostředkovaně, což není optimální, uvedl Macron.

Putin se v létě sešel s Trumpem

„Takže si myslím, že my Evropané a Ukrajinci, máme zájem najít rámec pro odpovídající formu obnovení této diskuse,“ citovala Macronova páteční slova AFP.

Putin se v létě sešel přímo s Trumpem, opakovaně hovořil i s jeho zmocněncem Stevem Witkoffem. Z evropských politiků s ním v poslední době jednali pouze maďarský premiér Viktor Orbán či jeho slovenský kolega Robert Fico, kteří k němu mají z celé EU nejvstřícnější postoje.

Trump se snaží dosáhnout do konce roku dohodu o ukončení bojů mezi Ruskem a Ukrajinou a Kyjev i evropské země se obávají, že může tlačit na podmínky vyhovující Moskvě. Ruský vyjednávač Kirill Dmitrijev v neděli pokračuje v rozhovorech se zástupci USA na Floridě.

Putin je připraven jednat s Macronem, prohlásil mluvčí Kremlu Peskov

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov (25. září 2025)

