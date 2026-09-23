Rozdíl mezi oficiálním výsledkem a odhadem vyplývá podle Novaja Gazeta Europe ze srovnání výsledků jednotlivých volebních místností s volební účastí. V okrscích, jejichž výsledky podle použité metody nevykazují známky manipulace, se podpora Jednotného Ruska pohybuje kolem 34 procent.
Magazín použil metodu fyzika Sergeje Špilkina. Ta zkoumá, jak se s volební účastí mění výsledky jednotlivých stran. Okrsky bez patrných známek manipulace tvoří ve statistickém rozložení souvislou skupinu. Od ní se odchylují okrsky, v nichž s vyšší účastí neobvykle roste také podpora Jednotného Ruska.
Výpočet vychází z předpokladu, že hlasy pro ostatní strany nebyly zmanipulované. Novaja Gazeta Europe uvádí, že její výpočty posoudili dva volební experti, kteří s nimi souhlasili.
Portál do analýzy nezahrnul elektronicky odevzdané hlasy ani výsledky z Moskvy, kde se elektronicky hlasovalo ve velkém rozsahu. Vyřadil také několik regionů kvůli podezření, že tam byly hlasy pro jiné strany započítány Jednotnému Rusku.
Údaj 34 procent je statistický odhad, nikoli přesně zjištěný výsledek voleb. Použitá metoda slouží především k odhalování nesrovnalostí, které mohou ukazovat na přidávání hlasovacích lístků, uvádí magazín.
Ruský prezident Vladimir Putin mezitím označil vysokou volební účast za projev podpory vládě a vojákům bojujícím proti Ukrajině.
„Lidé vám věří, věří v naše vítězství,“ řekl vojákům. „Nepochybuji o tom, že všechny cíle, které jsme si stanovili v rámci speciální vojenské operace, budou dosaženy,“ dodal Putin. „Speciální vojenskou operací“ ruské úřady označují invazi na Ukrajinu.