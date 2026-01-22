Putin to navrhl na středeční poradě s vládou. „Pro ženy je velice důležité, aby se po narození dítěte mohly co nejdříve vrátit do práce, aby nepřišly o kvalifikaci. Co by jim mohlo pomoci to udělat? Prodloužení otevírací doby v jeslích a školkách,“ citovala státní tisková agentura TASS šéfa Kremlu.
Vicepremiér Dmitrij Černyšenko ujistil, že vláda tuto otázku rozpracuje s gubernátory, tedy šéfy regionů.
S nápadem nejprve přišla Natalja Moskvitinová ze Společenské komory, poradního orgánu hlavy státu. Argumentovala, že stávající otevírací doba mateřských školek zastarala a neodpovídá potřebám pracujících rodičů.
Návrh přichází v době, kdy se země potýká s nedostatkem pracovních sil v zemi a vláda se snaží řadou opatření zlepšit situaci. Kupříkladu se chystá zredukovat seznam profesí, které jsou ženám zakázány. Chystá také změny v zákoníku práce, aby bylo možné zdvojnásobit počet přesčasů ze 120 na 240 hodin.
Rusku podle vládního odhadu chybí 1,5 milionu vysoce kvalifikovaných pracovníků. Podle studie Vysoké školy ekonomické zemi také chybí 2,6 milionu pracovníků, zejména v průmyslu, obchodu a v dopravě. Podle prognózy ministerstva práce bude ruská ekonomika do roku 2032 muset přilákat více než 12 milionů pracovníků.
Situace na trhu práce se prudce zhoršila poté, co Putin zahájil válku proti Ukrajině. Úřady na frontu vyslaly více než milion mladých mužů. Dalších až 1,1 milionu lidí odjelo z Ruska do ciziny. Tlak na trhu práce se zvýšil po přitvrzení pravidel pro přistěhovalce po teroristickém útoku na koncertní síň ve středisku Crocus City Hall z března 2024, za který stojí před soudem podezřelí původem z Tádžikistánu. Tyto události vedly k odlivu pracovníků ze Střední Asie.
V důsledku míra nezaměstnanost loni v květnu klesla na historické minimum, 2,2 procenta. Analytici Gazprombanky upozorňovali, že potřeba pracovních sil v ekonomice přesahuje dostupné rezervy a ruské firmy v průzkumu centrální banky označily nedostatek pracovních sil za jeden z faktorů omezujících jejich činnost.
Byznys a úřady ve snaze odstranit problém se rozhodly zjednodušit pravidla pro přijímání nezletilých do práce a také přilákat do Ruska pracovníky z Indie, Nepálu, Vietnamu a Bangladéše. Loni v prosinci vicepremiér Denis Manturov prohlásil, že Rusko může přijmout „neomezený počet“ migrantů z Indie, dodaly The Moscow Times.