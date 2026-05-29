„Situace na bojišti se vyvíjí takovým způsobem, že nám to dává právo říci, že se situace blíží ke konci,“ citovala agentura TASS ruskou hlavu státu.
„Pokud jde o mé prohlášení, že se podle mého názoru záležitost blíží ke konci, učinil jsem toto prohlášení ne bezdůvodně, ale na základě analýzy situace na bojišti, kde naše jednotky postupují všemi směry, jak vidíte, každý jeden den,“ dodal Putin před novináři.
„Pokud jde o časový rámec, myslím, že vy i všichni moji ostatní kolegové rozumíte a pochopíte mou odpověď. Uvádět konkrétní časové rámce během boje je nemožné. Nejenže je to bezohledné, ale prakticky se to nikdy nedělá a já to neudělám,“ řekl ruský vůdce v odpovědi na otázky novinářů.
Putin vyjádřil také názor, že k událostem na Ukrajině vedla evropská politika. „Tragédie, která se odehrává na Ukrajině, je jejich dílem, je výsledkem jejich politiky. Protože to byli oni, kdo v roce 2014 způsobil státní převrat v Kyjevě, což vedlo k tomu, že Rusko muselo chránit obyvatele Krymu, a pak – nebudu zacházet do detailů, řekl jsem to už mnohokrát – poskytnout pomoc Doněcké a Luhanské lidové republice, které jsme dlouho neuznávali, neuznávali jsme je roky,“ řekl Putin.
Putin prohlásil, že Rusko je připraveno pokračovat v jednáních o Ukrajině a nikdy je neodmítlo. „Nikdy jsme neodmítli vyjednávat. Nezastavili jsme je. Jsme připraveni pokračovat.“