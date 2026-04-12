Jsme připraveni pomoci urovnat konflikt na Blízkém východě, sdělil Putin Íránu

Autor: ,
  16:28aktualizováno  16:28
Rusko je připraveno napomoci k urovnání konfliktu na Blízkém východě, uvedl ruský prezident Vladimir Putin v nedělním telefonickém rozhovoru s íránským protějškem Masúdem Pezeškjánem. Ten podle Kremlu informoval Putina o íránsko-amerických rozhovorech v Islámábádu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Getty Images

„Vladimir Putin zdůraznil svou připravenost i nadále napomáhat hledání politického a diplomatického řešení konfliktu a zprostředkovávat úsilí o nastolení spravedlivého a trvalého míru na Blízkém východě. Za tímto účelem bude Rusko pokračovat v aktivních kontaktech se všemi partnery v regionu,“ uvedl Kreml.

Na Blízkém východě nyní platí křehké dvoutýdenní příměří ve válce proti Íránu zahájené USA a Izraelem na konci února.

Rozhovory mezi Spojenými státy a Íránem v Islámábádu skončily po 21 hodinách bez dohody, oznámil americký viceprezident J.D. Vance. Podle něj se nepodařilo Írán přimět k závazku, že nebude vyvíjet jaderné zbraně, spory panují také kolem otevření Hormuzského průlivu. Obě delegace už Islámábád opustily.

Rusko a Írán jsou spojenci, Teherán podpořil Moskvu ve válce proti Ukrajině dodávkami dronů. Deník The Washington Post na začátku března s odvoláním na informované zdroje napsal, že Rusko poskytuje Íránu zpravodajské informace pro útoky na americké síly na Blízkém východě, včetně polohy amerických válečných lodí a letounů.

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

