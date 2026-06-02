Rusko masivně zaútočilo na Dnipro a Kyjev. Hořící metropole hlásí mrtvé i desítky zraněných

Ukrajina se svými útoky na Starobilsk a Heničesk zřejmě rozhodla dodat konfliktu s Ruskem nový rozměr, řekl v pondělí dle serveru RBK ruský prezident Vladimir Putin na jednání k nedávnému ukrajinskému útoku na Starobilsk. Den poté Rusové útočí na Dnipro, kde zemřelo nejméně pět lidí, i Kyjev.
Ruský útok na Kyjev (2. června 2026) | foto: Reuters

Starosta Vitalij Kličko uvedl, že v Kyjevě útoky zabily čtyři lidi a zranily jich dalších 58. V metropoli na několika místech vypukly požáry a část města zůstala bez proudu, dodal Kličko.

Podle agentury AFP nad Kyjevem bylo v posledních hodinách slyšet více výbuchů. Svědci agentury Reuters také mluví o stoupajícím tmavém dýmu v některých částech města. „Nepřítel útočí balistickými raketami,“ uvedl šéf kyjevské vojenské správy Tymur Tkačenko.

Podle Klička na několika místech v Kyjevě kvůli úderům začalo hořet. Požáry vypukly v nejméně dvou rezidenčních budovách. Požáry vznikly i kvůli troskám zničených raket.

V Dnipru na východě Ukrajiny ruský úder zasáhl nejméně dvě budovy, uvedly podle agentury Reuters místní úřady.

Polsko kvůli ruským úderům na Ukrajinu v noci uvedlo do pohotovosti stíhací letectvo i systémy protivzdušné obrany. Operační velitelství armády uvedlo, že polský vzdušný prostor nebyl narušen.

Před týdnem Rusko vyzvalo zahraniční personál včetně diplomatů k odchodu z Kyjeva. Moskva uvedla, že na hlavní ukrajinské město chystá rozsáhlé údery. Velké vzdušné útoky na Kyjev Rusko podniklo v neděli 24. května. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj rovněž varoval před rozsáhlým ruským úderem na ukrajinská města.

Nynější útoky přichází rovněž poté, co v pondělí šéf ruského vyšetřovacího výboru Alexandr Bastrykin na schůzce podle státní agentury TASS uvedl, že Ukrajina používá při útocích na Rusko drony vyrobené doma i v zemích NATO. Zmínil přitom podle TASS stroje vyrobené švýcarskou nebo australskou společností. „Na místech jejich dopadů a výbuchů... byly nalezeny součástky ze zemí NATO: USA, Británie, Německa, Itálie, Česka, Turecka a pobaltských zemí,“ cituje TASS šéfa ruského vyšetřovacího výboru.

„Zdá se, že vědomým pácháním nejtěžších zločinů proti dětem a dospívajícím v pedagogické škole ve Starobilsku a nyní v Heničesku, se kyjevské vedení rozhodlo otevřít novou kapitolu v sérii svých zločinů a dodat konfliktu nový rozměr,“ řekl Putin, na jehož rozkaz Rusko v roce 2022 zahájilo invazi na Ukrajinu a část ukrajinského území obsadilo.Nyní Moskva viní Ukrajinu, že nedávno ve Starobilsku v okupované Luhanské oblasti zasáhla internát pedagogické školy a zahynulo 21 lidí.

Ukrajinská armáda tvrdí, že u Starobilsku zasáhla elitní dronovou velitelskou jednotku. Putin v reakci nařídil armádě podniknout odvetu a Rusko v noci na 24. května podniklo jeden z nejrozsáhlejších vzdušných útoků na Kyjev. Nedělní ukrajinský útok podle Moskvou dosazených úřadů zabil jedno dítě a další lidi zranil ve městě Heničesk v Rusy okupované části Chersonské oblasti.

Součástí války mezi Ruskem a Ukrajinou jsou vzdušné útoky z obou stran. Moskva i Kyjev popírají, že by záměrně útočily na civilisty. Mise OSN pro monitorování lidských práv na Ukrajině (HRMMU) před časem uvedla, že ve válce přišlo o život přinejmenším na 15 500 civilistů, včetně žen a dětí, přičemž počty obětí budou nejspíše vyšší, než se jí podařilo ověřit. Naprostou většinu zabitých či zraněných civilistů mise eviduje v oblastech pod kontrolou ukrajinské vlády, na kterou útočí ruská armáda.

