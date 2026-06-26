Schůzka podle agentury Reuters nejspíše souvisí s rostoucím napětí mezi Běloruskem a Ukrajinou. Její prezident Volodymyr Zelenskyj varuje, že se Putin snaží přimět Lukašenka, aby zvýšil svou podporu Rusku ve válce, kterou pátým rokem vede proti Ukrajině. Moskva a Minsk to popírají a tvrdí, že je to Ukrajina a Západ, kdo zvyšují napětí.
Putinův mluvčí Dmitrij Peskov předem oznámil, že po schůzce se nepočítá ani s podpisem dokumentů, ani s prohlášením pro novináře. Putin obvykle ve valdajské rezidenci zahraniční hosty nepřijímá, poznamenal server Meduza.
Rusko podle informací deníku The Wall Street Journal (WSJ) naléhá na Bělorusko s cílem využít ho ve válce proti Ukrajině. Hrozí mimo jiné snížením finanční podpory určené pro Minsk. Kreml ale ve čtvrtek zprávu amerického listu odmítl a Bělorusko označil za nejbližšího ruského spojence.
Zelenskyj dal minulý pátek Lukašenkovi týden na to, aby Bělorusko odstranilo retranslační stanice pomáhající navádět ruské drony při útocích na ukrajinská města, nebo tak učiní sama Ukrajina. Zelenskyj ve středu oznámil, že retranslátory v Bělorusku od pondělka přestaly vysílat.
O den později Lukašenko prohlásil, že se nedávno v Minsku setkal se Zelenského představiteli a po nich Kyjevu vzkázal, že bude lepší se dohodnout, než spolu válčit. Na to dostal odpověď, že to prezident Zelenskyj a jeho představitelé chápou. Ukrajinci a Bělorusové proti sobě nechtějí bojovat, uvedl Lukašenko během setkání s ruským velvyslancem Borisem Gryzlovem.
Lukašenko opakovaně tvrdí, že nenechá svou zemi vtáhnout do války, nicméně na začátku invaze v únoru 2022 poskytl ruským silám běloruské území při útoku na Ukrajinu. Zelenskyj ve čtvrtek Bělorusko znovu vyzval, aby přestalo v pohraničí budovat infrastrukturu namířenou proti Ukrajině.