Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Podle Putina Spojené státy na Rusko naléhaly, aby souhlasilo se zapojením evropských představitelů do jednání s Ukrajinou a USA.
„Prostřednictvím diplomatických kanálů jsme doporučili Evropanům, aby přijeli do Moskvy. A potom rozhodneme, v jakém formátu se rozhovory uskuteční,“ řekl Putin. Podle něj Moskva chápe, že probírat „otázky spojené s bezpečností v Evropě je bezpředmětné bez Evropanů“.
Rusko podle něj bere jako výzvu transformaci Evropské unie v „politicko-vojenský blok“. Za problém pak označil možnou vojenskou spolupráci mezi EU a Ukrajinou. Putin také zopakoval, že pro Moskvu je nepřijatelné rozmístění zahraničních vojáků na Ukrajině.
Šéf Kremlu se také vyjádřil k ukrajinským útokům na Kerčský (Krymský) most. Přiznal poškození silniční části mostu, železniční doprava podle něj byla částečně obnovena. Jde podle něj o stavbu sloužící mírovým účelům, po které není převáženo žádné vojenské vybavení.
Po útocích na most je vyloučené „energetické příměří“, tedy zastavení útoků na ukrajinskou energetiku před začínající zimou, řekl. „Odpovíme na tyto útoky. Chci, aby o tom všichni věděli. Předpokládám, že naše odvetné kroky budou mnohem bolestivější – a most samozřejmě opravíme,“ prohlásil.
Putin ve čtvrtek jednal v Šen-čenu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Rozhovory se týkaly také války na Ukrajině, kterou Rusko rozpoutalo v roce 2022.