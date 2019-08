Putin nařídil ministerstvům připravit symetrickou odpověď na test americké střely

Moskva Ruský prezident Vladimir Putin nařídil ministerstvům obrany a zahraničí a dalším institucím posoudit úroveň ohrožení po nedělním testu americké střely s plochou dráhou letu a připravit „symetrickou odpověď“. Vyplývá to z Putinova vystoupení na pátečním zasedání bezpečnostní rady státu, kterou na internetu zveřejnil Kreml.

Spojené státy v neděli provedly test střely s plochou dráhou letu s donedávna zakázaným doletem přes 500 kilometrů. Byla to první taková zkouška po vypovězení smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF). Ta definitivně zanikla počátkem tohoto měsíce poté, co ji Washington v únoru vypověděl s odůvodněním, že ji Rusko porušuje. Následovalo i ruské vypovězení smlouvy, která zakazovala oběma stranám zařadit do arzenálu rakety a střely odpalované ze země s doletem 500 až 5500 kilometrů.