Putin nařídil rozšířit nárazníkové zóny na Ukrajině kvůli naší obraně, řekl Gerasimov

Gerasimov navštívil uskupení jednotek Sever, které Rusko ustavilo na počátku loňského roku pro nasazení na severovýchodě Ukrajiny pro vytvoření zmíněné nárazníkové zóny a k vytlačení ukrajinských sil. Prohlásil rovněž, že ruské jednotky postupují do pozic ukrajinských obránců.
Z Putinova pondělního prohlášení vyplývá, že Rusko pokračuje ve svém plánu zmocnit se čtyř ukrajinských regionů, které z části okupuje. „Úkol osvobození Donbasu a Záporožské i Chersonské oblasti se plní postupně, v souladu s plánem speciální vojenské operace,“ řekl Putin podle agentury Interfax na jednání s velením ruských ozbrojených sil.
Použil přitom termín „osvobození“, kterým Moskva označuje dobytí a okupaci ukrajinských území. Souslovím „speciální vojenská operace“ Rusko nazývá invazi do sousední země. Zmíněný Donbas se skládá z Doněcké a Luhanské oblasti.
Rusko má nyní pod kontrolou zhruba pětinu Ukrajiny včetně Krymu, který nelegálně anektovalo v roce 2014. Na Donbasu okupuje zhruba 90 procent území a v Záporožské a Chersonské oblasti kolem 75 procent. Všechny tyto regiony požaduje celé.