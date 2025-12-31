Putin nařídil rozšířit nárazníkové zóny na Ukrajině kvůli naší obraně, řekl Gerasimov

Autor: ,
  7:36aktualizováno  7:36
Ruský prezident Vladimir Putin nařídil rozšíření nárazníkové zóny v Sumské a Charkovské oblasti na Ukrajině. Prohlásil to náčelník ruského generálního štábu Valerij Gerasimov. Moskva potřebu nárazníkové zóny zdůvodňuje snahou zabránit ukrajinským výpadům na ruské území. Ukrajina, která od února 2022 vzdoruje ruské invazi, v rámci obrany podnikla několik vpádů na území Ruska.
Ruský prezident Vladimir Putin a náčelník generálního štábu Valerij Gerasimov...

Ruský prezident Vladimir Putin a náčelník generálního štábu Valerij Gerasimov na jednání v Kremlu s veliteli odpovědnými za „speciální vojenskou operaci“, jak Kreml nazývá dobyvačnou válku na Ukrajině. (29. prosince 2025) | foto: Kremlin.ru

Ruský prezident Vladimir Putin a náčelník generálního štábu Valerij Gerasimov...
Ruský prezident Vladimir Putin a náčelník generálního štábu Valerij Gerasimov...
Ruský prezident Vladimir Putin a náčelník generálního štábu Valerij Gerasimov...
Vladimir Putin a Valerij Gerasimov (17. prosince 2025)
22 fotografií

Gerasimov navštívil uskupení jednotek Sever, které Rusko ustavilo na počátku loňského roku pro nasazení na severovýchodě Ukrajiny pro vytvoření zmíněné nárazníkové zóny a k vytlačení ukrajinských sil. Prohlásil rovněž, že ruské jednotky postupují do pozic ukrajinských obránců.

Z Putinova pondělního prohlášení vyplývá, že Rusko pokračuje ve svém plánu zmocnit se čtyř ukrajinských regionů, které z části okupuje. „Úkol osvobození Donbasu a Záporožské i Chersonské oblasti se plní postupně, v souladu s plánem speciální vojenské operace,“ řekl Putin podle agentury Interfax na jednání s velením ruských ozbrojených sil.

Použil přitom termín „osvobození“, kterým Moskva označuje dobytí a okupaci ukrajinských území. Souslovím „speciální vojenská operace“ Rusko nazývá invazi do sousední země. Zmíněný Donbas se skládá z Doněcké a Luhanské oblasti.

Rusko má nyní pod kontrolou zhruba pětinu Ukrajiny včetně Krymu, který nelegálně anektovalo v roce 2014. Na Donbasu okupuje zhruba 90 procent území a v Záporožské a Chersonské oblasti kolem 75 procent. Všechny tyto regiony požaduje celé.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.