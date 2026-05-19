Putin zahájí návštěvu Číny. Načasování po Trumpovi je náhoda, tvrdí Kreml

  9:29aktualizováno  9:29
Ruský prezident Vladimir Putin v úterý večer přijede do Pekingu na dvoudenní návštěvu Číny, kde bude jednat se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem o nejdůležitějších a nejcitlivějších oblastech čínsko-ruských vztahů, včetně navrhovaného nového plynovodu Síla Sibiře 2. S čínským prezidentem se setká ve středu, řekl novinářům vpředvečer návštěvy Putinův poradce Jurij Ušakov.
Ruský prezident Vladimir Putin (vlevo) a čínský prezident Si Ťin-pching si podávají ruce v čínském Tchien-ťinu. (31. srpna 2025) | foto: AP

Hlavní překážkou realizace plynovodu, který by do Číny mohl z ruských polárních končin přes Mongolsko přepravit dalších 50 miliard metrů krychlových zemního plynu ročně, až dosud bylo, že se strany nedokázaly dohodnout na ceně ruského plynu.

V Putinově delegaci by podle Ušakova měli být i šéfové plynárenských společností Gazprom a Novatek a ropné společnosti Rosněfť.

Putinova cesta následuje krátce po návštěvě amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číně, ale podle Ušakova obě cesty spolu nesouvisejí a načasování je náhodné.

Návštěva také začne den poté, co Rusové v Černém moři zasáhli nákladní loď KSL DEYANG. Čínské ministerstvo zahraničí v úterý potvrdilo, že na ní byla čínská posádka.

Putin a čínský prezident se naposledy viděli loni v září v Pekingu, kdy Si Ťin-pching nazval Putina „starým přítelem“ a Putin čínského hostitele „drahým přítelem“. Čína a Rusko jsou blízkými hospodářskými i politickými partnery a jejich vztahy se ještě více prohloubily po začátku rozsáhlé ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022.

Kreml oznámil Putinův odjezd do Číny jen den poté, co se z návštěvy této asijské velmoci vrátil Donald Trump. Ten při první návštěvě americké hlavy státu v Číně za bezmála deset let jednal s čínským protějškem o obchodu, Blízkém východu či Tchaj-wanu, který Čína považuje za své území a čínský lídr ho označil za nejdůležitější bod čínsko-amerických vztahů. Čínský prezident podle Trumpa rovněž vyjádřil ochotu pomoci vyjednat konec války s Íránem a otevření Hormuzského průlivu.

Naopak ve výstupech z jednání lídrů dvou největších světových ekonomik nepadla zmínka o tom, že by Trump s čínským prezidentem hovořili o snahách o ukončení války na Ukrajině, kterou Putin rozpoutal svým rozkazem ke vpádu vojsk do sousední země v únoru 2022.

