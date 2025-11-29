Tlumočnice se při překladu z ruštiny do maďarštiny odchylovala od původního vyznění. Putinovy výroky formulovala jinak nebo zmírňovala jejich vyznění. Živý přenos tak vyvolal podezření ohledně výběru tlumočníků a nejbližších lidí při diplomatickém jednání. Tlumočník hraje při vyjednávání na vysokých úrovních velmi důležitou roli a často jde i otázku důvěry obou protistran.
Před jednáním spolu ruský prezident a maďarský premiér krátce hovořili před kamerami. Maďarský zpravodajský server Telex přinesl původní Putinovy výroky a překlad od tlumočnice.
Ruský prezident například k maďarskému premiérovi pronesl: „Vím, že ve své práci sledujete především zájmy Maďarska, maďarského lidu.“ Překlad se ovšem od původní varianty výrazně odchýlil: „Doufám, že teď projednáme další možnosti spolupráce a budeme v nich pokračovat.“
Pozměněné byly dokonce i uvítací fráze. Když Putin pronesl větu: „Známe se dlouho...“, maďarský premiér slyšel překlad: „Jsem rád, že jste k nám přijel…“
„S potěšením konstatuji, že bez ohledu na složitost současné situace se naše vztahy zachovaly a rozvíjejí se,“ uvedl také Putin. Tlumočnice to přeložila jako: „Mám velkou radost, že mohu zdůraznit, že naše vztahy se nadále rozvíjejí.“
„Je nám znám váš vyvážený názor ohledně problémů týkajících se Ukrajiny,“ pronesl Putin. Viktor Orbán se však dočkal překladu, který vůbec nezahrnuje slovo Ukrajina: „A vím, že mezinárodní politika má na vás samozřejmě vliv.“ Později už tlumočnice použila jinou formulaci a slovní spojení „v otázce Ukrajiny“.
Tlumočnice se snažila věty měnit i do pozitivně zabarvených nuancí. Když Putin pronesl, že se jejich názory nemusí v určitých věcech shodovat, přeložila to jako: „Naše spolupráce funguje dobře i na mezinárodní úrovni.“
Odlišnosti nastaly i u ekonomických a hospodářských otázek. „Pokud jde o bilaterální vztahy, s lítostí musím konstatovat, že ve srovnání s loňským rokem významně klesla obchodní výměna zboží o 23 procent, i když především kvůli vnějším omezením,“ uvedl vládce Kremlu. Překlad však zněl: „Loňský rok přinesl změny, ani pro nás to nebylo snadné.“
Mohla mít jen špatný den, míní mluvčí
Incident vyvolal mnoho otázek ohledně výběru tlumočníků v Maďarsku. Portál Telex kontaktoval maďarské ministerstvo zahraničních věcí a obchodu, úřad předsedy vlády a vládní informační centrum, aby objasnili, jak se vybírají tlumočníci pro mezinárodní a diplomatická setkání.
Mluvčí Orbánovy vládní strany Fidesz Tamás Menczer pro maďarský server 444 uvedl, že mu tlumočnice řekla, že prý pořádně neslyšela, co Putin říká. Podle mluvčího také jen prostě mohla mít špatný den, to ale podle něj nic nemění na tom, že je nejlepší ve svém oboru.
Překladatelé hrají při jednáních na vysoké úrovni nenápadnou, ale klíčovou roli. Státní delegace si s sebou volí vlastní tlumočníky. Jde o otázku důvěry, zda se protistrana může spolehnout na to, co od nich slyší.
Rozhovor mezi Orbánem a Putinem tak ukazuje, jak překladatelé mohou ovlivnit tón diplomatického jednání na vysoké úrovni. Server Daily News Hungary upozornil, že běžně se veřejnost o těchto incidentech nedozví, protože většina jednání probíhá za zavřenými dveřmi. Páteční schůzku ale vysílali živě, což divákům poskytlo neobvyklý vhled.
Otázka, zda byly chyby v překladu ze strany maďarského tlumočnice záměrné, nebo není způsobilá pro překlad rozhovorů na tak vysoké úrovni či se prostě jen výkon tentokrát nepovedl, zůstává neznámá.
Server 444 později informoval, že daná tlumočnice se často účastní setkání maďarských delegací na vysoké úrovni. Orbána doprovázela například v roce 2022 na pohřeb bývalého prezidenta Sovětského svazu Michaila Gorbačova, její služby využil také před dvěma lety při přijetí prezidenta Uzbekistánu. Tlumočila také maďarskému ministrovi zahraničí Péteru Szijjártóovi. Přítomna byla také na loňském setkání Putina a Orbána, tehdy byl podle médií překlad mnohem přesnější.
Orbán později hovořil k Putinovi prostřednictvím ruského tlumočníka, který poskytl přesný a protokolu odpovídající překlad slov maďarského premiéra.